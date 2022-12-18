【2022世界杯】阿根廷击败法国夺得世界杯冠军

2022世界杯决赛中，阿根廷击败法国夺得世界杯冠军。





两队在常规时间内打成2-2的比分，加时赛时双方各进一球。





阿根廷超级巨星梅西(Lionel Messi)在加时赛打进了本场比赛的第二个进球，但法国队球员基利安•姆巴佩 (Kylian Mbappe) 上演帽子戏法，也踢进了一球，将比赛拖入点球大战。





在点球大战中阿根廷队胜出，点球战比分为4-2。





这是阿根廷在1978 年和1986年夺冠后赢得的第三个世界杯冠军。





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