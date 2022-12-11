农历新年将至 在“中国——熔古铸今”展览探索传统与摩登的共鸣

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在预示着辞旧迎新的农历新年里，现居墨尔本的华裔艺术家苏港鸿（Scotty So）希望有朝一日自己可以身着旗袍、头发高高盘起，为自己的朋友们做上一桌让他引以为傲的传统美食。





“番茄炒虾、白切鸡、蒸鱼、冬菇发菜……” 当被问到心目中的美食菜谱时，这位来自香港的年轻人如数家珍。





正如自小每年在祖父母家合家团聚的农历新年记忆赋予其赏鉴美食的品味，祖母年轻时的照片也曾激发起苏港鸿内心对于中国传统文化中美的追求。





苏港鸿告诉SBS中文普通话节目：“我想她（祖母）是来自广东地区，随后搬到了香港，我看到了她的照片，她的旗袍看起来如此优雅，还有（盘起的）头发，我一直想让自己看起来像那样。”





作为一名艺术家，苏港鸿通过自身和摄影作品探索了这种可能——身着传统女性服饰、手持团扇，并且佩戴口罩。



这个作品是我自己做的所有服装和化妆，实际上是我本人穿上衣服、化上妆。 苏港鸿

Scotty So - Wearing a mask during the third bubonic plague Credit: National Gallery of Victoria, Melbourne Purchased, Victorian Foundation for Living Australian Artists, 2021 © Scotty So 这一作品诞生于新冠疫情下维州严格的封锁期间，苏港鸿关在卧室、用上了“所有技能”，让自己变身1860年代的女子——苏港鸿说自己从教科书上得知那个时期广东地区曾发生一场严重的瘟疫——通过口罩，将这段历史与他在COVID-19爆发初期的遭遇联系在了一起。





“我在新冠大流行开始时戴口罩，有人在街上看到我，便故意在我面前咳嗽，又或是那些高中生看到我。 他们会说，哦，你看起来很适合戴口罩。”





“根据我从香港生活得来的经验，我们在2003年经历了非典，这（戴口罩）对我们来说是非常普遍和正常的事情。当你生病时候，或者你想预防自己染病，或防止别人也染病时，要戴上它。”





苏港鸿说试图用自己的方式来陈述“另类的事实”。



我想创造这种另类的叙事，谈论健康和口罩已经有很长的历史。 苏港鸿

这幅作品还成为了维州国立美术馆（NGV）“中国——熔古铸今（China–The past is present）”展览的一部分。





来自NGV的美术馆教育老师林芳宁（Sarah Fang-Ning Lin）表示：“（Scotty）把自己装扮成历史上匿名的角色，搭配着口罩，其实表达说戴口罩并不是一件新的事，是有效的预防措施。”



NGV China–The past is present Credit: NGV 这个将一直持续至2月的展览将中国历史作品与近年来一些最具创新性的当代作品共同展出，展现了传统文化与艺术遗产以及它们在当代所产生的持续共鸣。





Sarah对SBS中文普通话节目表示：“跟Scotty的两幅作品对比的是我们中间有一副清代的挂画，那这个清代挂画中间是三位明朝的装饰服饰的女性，她们就是拿着团扇，拿着各种不一样的花篮。Scotty的艺术摄影作品中，他的角色也拿着团扇，就是一个很有趣的对比。”





“在墙上我们还有两套清代的汉人女性的服饰，那就是我们有上面的这个袍子跟下面的两个马面裙，我觉得可以看到历史服饰也是一个很好的机会。”



NGV CHINA – THE PAST IS PRESENT Credit: NGV 苏港鸿说：“作为一个艺术家，我认为你能够反映你所处的时代，无论你是谁，无论你经历了什么，你来自哪里，你总是可以把你所处的时代、你所生活的时代，与不同的事情、你所经历的事情联系起来。”





“这是我对我所处的这个时代的诠释，有我自己的体验，我希望这种体验会引发那些来自相同背景的人的共鸣。”





而正如苏港鸿作品与清代挂画和服饰间所呈现出的古今“动态对话”，这种跨越代际或地域的交相辉映几乎贯穿“中国——熔古铸今”展览的整个展馆，比如中国艺术家徐震的彩虹观音像与澳大利亚华裔艺术家张露茜（Louise Zhang）的画作。





Sarah娓娓道来：“这个彩虹观音像是上海设计师徐震的设计的作品，那这个观音像彩虹的意象其实就是我们可以从很多不同的方向去理解它。背后有一个圆形的绘画，那这个绘画其实是华裔澳洲籍艺术家Louise Zhang的作品，那上面用中文写了‘我原谅你’，那背景也有些代表像是观音的莲花等等。”





“那其实整个主题就是在讲说观音其实是一个大慈大悲的化身，我觉得很多人其实来到展厅是会有同感的，这是策展人想要表达的意义。”



Xu ZHEN (designer and artist) Made In Company, Shanghai (manufacturer) Credit: National Gallery of Victoria, Melbourne Purchased, NGV Supporters of Asian Art, 2020 © XU ZHEN® 此外，展览还包括中国艺术家肖鲁的摄影作品，在照片中，艺术家参考了中国传统的自发的书法表达方式，将书法墨水倾倒在她的身上；而中国纪实摄影艺术家海波的一组照片以群像方式记录了从文化大革命到1990年代中国社会的震荡变化。



Xiao Lu One (detail 2) 2015 Credit: National Gallery of Victoria, Melbourne Purchased, Victorian Foundation for Living Australian Artists, 2019 © Xiao Lu NGV China–The past is present Credit: NGV Sarah补充说：“（本次展览）主要是在展示我们NGV的中国收藏品，NGV从1862年开始就已经在收集来自亚洲的各种艺术品。”



这个展总共有超过120件不同的藏品，很多件其实是第一次被展出。 Sarah

在希望更多人前往NGV、感受中国文化之余，她还特别提到了NGV将在农历新年期间推出的活动。





“在1月22号就是农历新年那天，我们NGV整个美术馆都会举行盛大的庆祝农历新年的活动，当天我们会有现场的音乐啊，还有舞蹈表演，那么我们也会有舞龙、舞狮等等。”





此外，NGV还将在当天正式推出中文导览服务。





“这个免费导览是我们NGV现在特别有训练20位新的中文社区大使，那他们其实会在农历新年22号当天进行他们第一次的导览。从明年开始，我们会有定期的免费中文导览，每周都会有。”





“那我们很欢迎大家来NGV，来认识我们这些新的社区大使。”



