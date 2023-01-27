小行星飞越险撞地球 NASA称其为有史以来最近的天体

要点 这颗小行星在周六(1月21日)被发现，被称为 2023 BU。

预计其直径在 3.5 米到 8.5 米之间。

它是由业余天文学家 Gennady Borisov 在克里米亚的 Margo 天文台首次发现。

一颗如货车般大小的小行星周五（1月27日）掠过地球，这是有史以来最接近的一次相遇。美国国家航空航天局（NASA）表示，这次相遇将会有惊无险，小行星不会撞击地球。





据悉，这颗新发现的小行星在南美洲南端上方仅 3,600 公里处快速掠过，这个距离比正在盘旋的通信卫星群近十倍。其最接近地球的时间是在澳洲东岸今日上午 11 点 27 分。





科学家们表示，小行星大部分表面积会在大气中燃烧，一些较大的碎片可能会以陨石的形式坠落。





美国国家航空航天局一个名为「Scout」的撞击危险评估系统，迅速排除了小行星撞击地球的可能性。





该系统的开发者、喷射推进实验室的工程师 Davide Farnocchia 表示：“尽管只有少量观察，但系统仍然能够预测这颗小行星非常接近地球。」”





“事实上，这是有史以来已知的近地天体最接近地球的轨道之一。”



这颗在周六被发现、名为 2023 BU 的小行星，相信它的直径在 3.5 米到 8.5 米之间。





它是由业余天文学家 Gennady Borisov 在克里米亚的 Margo 天文台首次发现的。几天之内，世界各地的天文学家都进行观测，找出这颗小行星的轨道。





Borisov在 2019 年已经声名大躁，当时他使用自制望远镜发现了一颗彗星，后来标记为 2I/Borisov，这颗彗星从太空深处的旅程中穿越了太阳系。





小行星 2023 BU 滑过地球后，其路径将因地球引力而发生巨大变化。据美国航空航天局表示，它将不再每 359 天围绕太阳一周，而是进入一个持续 425 天的椭圆形轨道。





研究人员已经在地球附近发现了大约 27,000 颗小行星，其中包括 10,000 颗直径大于 140 米。没有一个已知的小行星在可预见的未来会直接飞向地球。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



