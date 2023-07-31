澳洲女足4比0击败加拿大队，进入女足世界杯16强

昨晚，澳大利亚女足玛蒂尔达队在墨尔本以4-0击败加拿大队，进入女足世界杯16强。





海莉·拉索的梅开二度以及玛丽·福勒和史蒂芬·卡特利的两个进球确保了澳大利亚队继续晋级世界杯。





这场胜利意味着在尼日利亚队和爱尔兰队在布里斯班的比赛中战平后，澳大利亚队将在小组中名列前茅，这将使他们对阵D组排名第二的球队——英格兰、丹麦或中国。





澳大利亚女足玛蒂尔达队的后卫埃莉·卡彭特表示，她为澳洲足球感到自豪。





她说：“我们知道这是一场生死攸关的比赛。我们只是切断了外界（舆论）的噪音，没有一个人关注过相关的评论和报道，我们只是待在自己的圈子里，我们知道我们必须在周一晚上（集中精力），做好自己分内的事，我们就这样完成了任务。我为澳洲女足队员的团结感到万分自豪。人们可以写我们不会赢，但我们是一家人，我们团结在一起，今晚我们展现了我们的个性，我们表现得很强劲，踢进了（本场比赛的）第一个进球。”





本场比赛最佳球员海莉·拉索则表示，最终结果证明了球队的决心。





她说：“是的，我认为在上一场比赛之后我们已陷入了困境，我们知道我们需要拿出出色的表现。我们知道我们需要赢。我们想要获得小组第一。我们拿出了永不言败的态度，今晚我们全力以赴。”





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