澳大利亚举行澳新军团纪念日活动

今天 (4月25日) 澳大利亚各地及海外已开始举行澳新军团日 (ANZAC DAY) 仪式。





这一天是纪念在第一次世界大战期间服役的澳大利亚士兵。





黎明仪式将在各大城市、郊区和偏远城镇举行，以纪念加里波利登陆108周年。





总理安东尼·阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese)与反对党领袖彼得·达顿 (Peter Dutton) 将出席今天的仪式。





两位领导人在澳新军团日前夕向逝者表示敬意。





同时，阿尔巴尼斯在早些时候向ANZAC DAY致辞道，





"我们将通过澳新军团日纪念所有那些身着军装保卫我们的国家、捍卫我们的主权和自由的人。感谢那些过去为此做出奉献的人，但我们也要向如今为我们服务的人致敬。"





达顿则表示2023年标志着两个重要的军事里程碑，即结束朝鲜战争的停战协议签署70周年，以及澳大利亚结束参与越战50周年。





在今天的澳新军团日，达顿特别向所有在这些血腥冲突中服役和牺牲的澳大利亚人表示敬意。





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