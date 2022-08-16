总理称中国没道理禁止进口澳洲牛肉

阿尔巴尼斯在接受采访时说，澳大利亚在防止口蹄疫方面做得很好，生物安全官员正在“非常大力”地采取行动，应对上升的疫情爆发风险。





他说：“我们采取的是任何政府能采取的最为强劲的措施，尽一切可能不让口蹄疫进来。而且也确实防止住了。”





外交与贸易部周二发表声明说在与中国海关联系，并未得到关于实施任何变化的正式通知。





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外交部发言人说：“货运通关如常。一份中国报道说暂停进口是因为澳大利亚可能有口蹄疫。而澳大利亚没有没有口蹄疫。”





中国牛肉行业媒体《世界肉类进口报告》周日晚间报道，中国已暂停所有澳大利亚和新西兰商品的清关和货物放行。不过，海关并未发布官方公告。该报道未说明消息来源。





《世界肉类进口报告》随后在周一报道，澳大利亚肉类、乳制品、农产品等货物已恢复报关查验等工作，已能进行正常申报。





周二，总理阿尔巴尼斯还呼吁中国撤销对葡萄酒、煤炭和大麦等澳大利亚大宗商品的现有贸易限制。





他说：“这些制裁应该被撤销。中国对澳大利亚经济利益所采取的行动不合理。”





在新冠疫情期间，莫里森政府曾批评中国并要求调查新冠病毒起源，导致两国关系恶化，也进而催生一系列对澳贸易限制。阿尔巴尼斯已一再表示，澳中关系重置有赖于中国取消对澳贸易的惩罚性措施。



在上周的全国新闻记者俱乐部活动中，中国驻澳大使肖千被SBS问及是否有可能借今年澳中建交五十周年的契机取消贸易限制，他的回答是：“我们的政策是我们要和澳大利亚展开友好合作，我们准备与新政府一起努力使这段关系回到正确的轨道上。”





他承认澳中双方已经有一些“最高层次的沟通”、“高级官员间的接触甚至是面对面的接触”，但双方尚未进入“讨论如何解决这些具体问题的阶段”。





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