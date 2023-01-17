澳将启动“羚羊行动”加强对乌克兰的支持

据报道，大约 70 名 第一大队的士兵们——专门培训如何使用 A-K 47 步枪——将于本周离开达尔文，前往英国参加该国的 Interflex 行动，该行动已经培训了大约 10,000 名乌克兰士兵。





联邦政府于去年 10 月首次宣布培训承诺，同时承诺向乌克兰提供总共 90 名丛林大师。





俄罗斯袭击乌克兰第聂伯市一栋公寓楼造成的死亡人数已上升至 44 人。





仍有 25 名居民在被称为对乌克兰平民最致命的袭击事件之一中失踪。





乌克兰第一夫人 奥琳娜·泽伦斯卡 在瑞士达沃斯世界经济论坛上发表讲话，称政府领导人和企业高管在应对乌克兰战争方面做得不够。





她说：“俄罗斯没有底限。就在我们说话的时候，在我们的第聂伯罗市，人们仍在处理被导弹摧毁的房屋住宅区的废墟。这枚导弹是用来摧毁航空母舰和民用基础设施的。今天早上，我们听说有 43 人伤亡。自从我们这个论坛开始以来，伤亡人数增加到了 43 人。这些都是星期六待在家里的普通人，这就是俄罗斯杀人的理由。”





泽伦斯卡表示，她将把乌克兰总统的信件转交给经济论坛领导人，包括欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱 和中国国家主席习近平。



