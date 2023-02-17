选民登记身份证明放宽 今日起可使用医保卡

联邦政府正在修改规则，以便民众更容易登记投票。





工党表示，此举将特别帮助新移民和澳大利亚原住民扩大登记投票的机会。





考虑到登记投票需要使用驾驶执照或护照，目前有超过50万有资格在澳大利亚参与选举投票的民众不在选民民册上。





但从今天开始，这些民众可以使用Medicare医保卡或公民身份证明（citizenship certificate）来登记或更新他们的选民信息。





特别国务部长法雷尔（State Don Farrell）表示，此举践行了工党的选举承诺，是工党推动确保每个澳大利亚人在其民主中都能享有发言权的一部分。





“我们是一个民主国家。我们对我们的民主传统感到自豪。我们希望看到尽可能多的澳大利亚人有机会投票，我们希望让他们更容易获得投票权” ，法雷尔说。





澳大利亚民族社区委员会联合会的卡洛（Carlo Carli）表示，他支持这些改变。





“原住民、来自移民社区的人和老年移民往往很难（有驾驶执照或护照）证明身份，所以扩大范围是件好事”，卡洛说。





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