“所有的信号都很积极”：澳中两国龙虾从业者期盼活龙虾贸易尽快恢复

要点： 澳洲贸易部长表示希望活龙虾会是下一个回到中国的澳洲商品；

中国龙虾批发商表示自己将在澳中活龙虾直航运输恢复的第一时间下订单；

贸易暂停两年后，澳洲岩龙虾出口商表示自己很期待和中国的首次贸易往来。

在大洋彼岸的中国福建省厦门市，龙虾批发商陈定平和其他水产从业者们一样，翘首企盼着澳中两国间活龙虾贸易的恢复。





继上个月7.2万吨澳洲煤炭从昆州顺利抵达中国湛江港后，不少人讨论澳洲活龙虾或将恢复出口至中国。





陈定平也为此时刻准备着。他告诉SBS中文，西澳和厦门活龙虾运输的直航一旦恢复，自己“马上就订货”，“不会怕卖不掉”。





从父辈开始，陈定平一家从事全球龙虾批发已经30多年。作为当地规模较大的龙虾批发商之一，陈定平此前经常从澳洲几家知名龙虾供应商处订购岩龙虾，平均每次订货量约为750公斤。





“基本上每天都会关注它（龙虾）的报价，因为这个是天天报价的，市场的供和需产生它的定价。所以我们基本上是天天都会订货，天天报价，天天订。”





“以前（活龙虾贸易）通航的情况下，（澳洲龙虾）大概能占到我们四成左右的营销量，”他告诉SBS中文。



两国活龙虾贸易停滞前，水产从业者陈定平经常从澳洲订购龙虾通过直航运送到厦门，每次订购约750公斤。 Credit: Supplied by Chen Dingping 澳洲贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell ）向SBS证实，自己上周到访了西澳吉龙腾渔民合作有限公司（ Geraldton Fishermen's Cooperative），该公司最近一份澳洲活龙虾的贸易出口申请没有被北京当局拒绝。





这是自2020年底活龙虾贸易停滞以来，此类申请首次没有被拒绝。





“我希望澳洲龙虾会是下一个（恢复贸易的产品），但我们需要先解决一系列问题。我们必须冷静。我们必须坚持。” 法雷尔告诉SBS中文。





据悉，吉龙腾渔民合作有限公司是全球最大的岩石龙虾出口商和加工商之一，也是澳大利亚中国工商业委员会（ACBC）成员，2020年该公司97%的岩石龙虾出口到了中国。





吉龙腾公司回绝了SBS中文的采访请求。



仅管自2020年11月以来，澳州没有向中国出口活龙虾，但冷冻龙虾的出口仍在继续。 Source: SBS / Tianyuan Qu “大家都看好龙虾在今年内一定会重启直航贸易的，”陈定平说。



（活龙虾贸易）直航一通的话，对政府层面、对我们老百姓的层面、对我们专门从事龙虾的经营户都是最大的利好消息。 陈定平

据 澳洲官方数据 ， 自澳中两国活龙虾贸易停滞后，澳洲龙虾出口总价值由2018/19年度的7.5亿澳元降至2020/21年的3.8亿澳元。此前，94%澳洲出口的龙虾被送到了中国。





尽管自2020年11月以来，澳洲没有向中国出口活龙虾，但冷冻龙虾的出口仍在继续。



2月6日下午，澳洲贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）与中国商务部部长王文涛举行视频会议，这是2019年以来两国商务贸易部长的首次会面。 Source: AAP / Lukas Coch

“所有的信号都很积极”

本月初，法雷尔与中国商务部部长王文涛 举行了视频会议 ，在这场“很暖心“的会议中，双方就一系列贸易和投资问题进行了讨论，这也是自 2019 年以来澳中两国贸易部长间的首次会晤。





SBS中文获悉，法雷尔已接受中国商务部部长王文涛的访华邀请，双方正在进一步协商赴华日期。



我希望我们能够尽快稳定两国关系，让澳洲龙虾以及其他受到贸易阻碍的产品出口至中国。 唐·法雷尔

“所有的信号都很积极......一些其他产品也正缓慢进入中国市场，”他说。





中国驻墨尔本代总领事曾建华告诉SBS中文，中国相关业界和消费者对有关澳产品的信心正在逐步恢复。



从目前情况看，中方是愿意与澳方就有关产品的技术问题进行沟通的。 曾建华

“只要双方共同努力、相向而行，我们有信心中澳之间相关产品的贸易前景可期，”曾建华说。





“澳洲龙虾、海参、保健品、羊毛靴、珍珠等都是广受我国消费者喜欢的商品，”文中写道。



中澳两国活龙虾贸易停滞后，澳洲龙虾出口总价值由2018/19年的7.5亿澳元骤降至2020/21年的3.8亿澳元。 Source: SBS / Tianyuan Qu

澳洲龙虾出口商：“重新进入中国市场”

在澳洲，和陈定平一样期盼龙虾贸易尽快恢复的还有塔州渔民克莱夫·佩里曼（Clive Perryman）。佩里曼从事龙虾进出口贸易已经25年，祖孙三代都是渔民。





他告诉SBS中文，由于澳中两国间活龙虾贸易停滞，他不得不裁掉大部分员工，以减少运营成本，当地渔船数量也随之骤减。





“对我来说，任何有关两国贸易部长间谈话的新闻都是很积极的，是朝着正确方向迈出的一步。之前听到两国贸易部长间零互动的时候，我非常沮丧，因为我们一直在挣扎。”





“我们需要一些周转资金来重回两三年前的时候。一直以来，我们都是勉强维持运转，（收支）保持持平，基本上勉强应付得来，”他说。



生活在塔州的克莱夫·佩里曼（Clive Perryman）是第三代以捕捞龙虾为生的渔民，此前，他捕获的龙虾中九成被出口至中国。 此前，佩里曼捕获的龙虾中高达九成被出口至中国，他本人也曾多次去往青岛、香港等地参加海鲜博览会。他表示自己对“重新进入中国市场”充满信心。





“我非常确信，中国消费者会很期待能获得我们优质的岩龙虾。”





“我们的顾客以及我们之前建立的联系仍在那里，”他说。





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