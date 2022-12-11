性别平等工作进展缓慢 澳洲女性收入比男性仍少26000澳元

Key Points 澳大利亚女性薪资比她们的男性同事低近26000澳元。

WGEA发现即使在女性主导行业中男性也更可能担任管理职务。

数据显示十分之七的雇主付给男性更多薪水。

澳大利亚女性年收入比她们的男性同事少近26000澳元。为减少性别收入差距而作出的各项努力成效有限。





这意味着2021至2022财政年度性别收入差距较上一财政年度没有变化。澳洲男性每挣1澳元，从事等同工作的女性仅能获得0.77澳元。



每十个雇主中，有七个付给男性雇员更多薪水。与此同时，领导层中的女性比例仍然低于女性人口比例。





WGEA的调查数据显示，即使是在医疗及教育等女性主导的行业中，男性仍然更有可能占据管理岗位。





女性高管的比例从去年的19.4%上升到22.3%，自2014年以来仅上升5%。



约五分之一的董事会没有任何女性成员。





而在其它等级管理职位的女性每年比同等级男性少挣近10万澳元。





管理层女性比例高于女性员工占比的行业仅有两个，为交通邮政仓库行业（26%的经理为女性）及矿业（21%经理为女性）。



WGEA总监玛丽·乌德瑞吉（Mary Wooldridge）说，在这一领域的缓慢进展应当鼓励雇主们采取更多行动。





“雇主们需要做出大胆和创新的选择，给所有的雇员发出信号，告诉他们性别平等是其商业战略的核心部分，也是领导管理层的优先事项，只有这样才能带来持久的改变。”乌德瑞吉说。





“引领改变的雇主们已经开始实施旨在应对劳动力短缺等挑战的解决方案，比如将工厂上下班时间根据学校接送时间进行调整，或者鼓励经理和高管灵活工作、兼职工作。”



