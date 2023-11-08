开酒吧闯出新天地 港人调酒师冀打破“不醉无归”坏心态

步入墨尔本唐人街一条小巷，便可见一座红砖墙建筑，门前一块木牌写著“One or Two”——这间毫不起眼、本月才开业一周年的小酒吧，却先后入选鸡尾酒传奇基金会（Tales of the Cocktail Foundation）的年度“亚太区最佳新酒吧”，及业内传媒Boothby Drinks的年度“维州最佳25间酒吧”。





此外，而立之年的酒吧东主朱兆康（Andy Chu）也在早前获评选为酒吧行业杂志《Drinks World》的年度“澳大利亚最佳25位调酒师”之一。





他接受SBS中文访问时谦虚表示：“荣誉是一种认可，但也不会特别去争取。有人赏识，就多谢；没有的话，不好意思能力不够。”





“最要紧的还是客人在酒吧感到开心，这才是最大的荣誉。杯酒好喝，大家自然就会认识你。”



LISTEN TO 【我不是名人】澳洲最佳調酒師朱兆康 從「𡃁仔」做到酒吧老闆 SBS Chinese 12/10/2023 21:23 Play

为酒钟情

朱兆康在1992年生于悉尼一个港人移民家庭，还在襁褓时就随家人回到香港，一直在香港长大，“对澳大利亚一直没什么概念，只知道自己是半个澳大利亚人。”





他直至15岁到墨尔本读中学时，才第二次踏上澳大利亚。如同很多“留学生”一样，他家人都在香港，他自己独自在澳大利亚闯荡，发现原来自己很喜欢这个“家乡”。





“澳大利亚生活比较舒服、休闲、比较简单直接，不像香港虽然很有竞争力，但也复杂，”他又笑言：“可能我身体比较大份又大只，香港始终地方小、挤迫，澳大利亚空间比较大。”



朱兆康在港就读圣类斯中学，还参加过童子军活动。 Source: Supplied 虽然去酒吧和品酒可谓是澳大利亚文化之一，但调酒师在华人当中并不算是常见的职业。被问到为何入行，朱兆康表示，自己年轻时已对酒有兴趣，加上当年“K歌文化”盛行，和朋友去派对会接触到不同酒类。





可是“K歌”与酒有何关系？他娓娓道来：“澳大利亚的饮酒文化一直很强大，有不同方式——有卡拉OK饮酒，有到club饮酒，有去酒吧、清吧饮酒。”





他在大学期间开始做兼职调酒师，希望自己的工作能改变大众对饮酒的心态：“香港人或亚洲人的传统观念对饮酒比较负面——出来玩、出来蒲（消遣），不醉无归。这种心态并不好。”



一杯酒有用很多工夫去调制，喝到‘断片’其实是浪费调酒师的心机。我想令这个世界更多人认识到，饮酒不是要喝醉，而是一种开心、欣赏的态度。 朱兆康

从业经历

谈到调酒师这个职业，朱兆康表示，虽然顾客可能只见到他们上班的几个小时，但其实调酒师也要参与原材料的备货、清洁，“只有三成（工作）是调酒。”





此外，调酒师还要经常和顾客交流，并保持创新，比如朱兆康的酒吧便每三个月更新一下酒品菜单。因此，调酒师需要有良好语言能力和对本地产品的了解。





“这个行业还是澳大利亚本土人多，无论肤色还是种族都（和华人从事的职业）有点不同，华人真的不多......英文的（饮酒）文化是主流，我认识能说广东话的（调酒师）最多三个。”



希望可以令更多人明白，华人也可以做调酒师，无论是美式、日式，华人也可以做出不同的风格。 朱兆康

能在这个本地人为主流的行业，从入门新手学起，一步步做到酒吧东主，到获得荣誉，殊为不易。





朱兆康在去年决心自己做老板，迎接新挑战。“我做过四、五间酒吧，很幸运能从中学习到很多。而到了某个时刻，我想尝试招待、经营、设计等不同角度的东西，因此开了自己的酒吧。”





对于酒吧名字One or Two，他解释，这在中文和英文里都是“一两杯”的意思，希望带出一种饮酒可以是“放工后、吃饭前”的休闲生活方式。





同时它也有“一两人”的意思，因为这间酒吧只有24个座位和两位调酒师，只能接待小桌客人。“小酒吧的好处是（调酒师）可以接触到每桌客人，聊聊天，互相关心交流一下。”



“饮醉是伤害自己”

在开酒吧之前，朱兆康曾以工作假期在英国度过两年，在伦敦的酒吧、苏格兰的酒厂打工。他也前往加拿大、日本、香港等地的酒吧，增长见闻和进修技艺。





在这过程中，他深深感到不同地方的文化对本地饮酒文化的影响，也相信澳大利亚其实有着全球最高标准的饮酒文化。





“墨尔本和悉尼都有很著名的鸡尾酒吧，只是因为澳大利亚的距离有点远，欧洲人、美国人来不了，印象还停留在‘啤酒佬’的概念。”





而在澳大利亚范围内，朱兆康认为墨尔本比悉尼更适合经营酒吧。“悉尼比较城市化、忙碌，连火车也有两层，墨尔本则比较悠闲。”





“从经营的角度，悉尼的酒牌很多是给大酒吧，100人以上的，量产型的时候你不会投入很多心机；墨尔本则很多50人以内的小酒吧，当你什么都做小的时候便可以很投入，创造更多特色。这也是一种不同文化。”



朱兆康和他的父母在一起。 Source: Supplied 而他觉得自己这间清吧的特色，便是为大家带来快乐。“饮酒可以是很健康的，喝到开心已经满足。当你喝醉那一刻其实已非饮酒，而是伤害自己身体。”





“珍惜你的杯中物，大家开开心心，不是更好吗？”





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