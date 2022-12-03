走进澳大利亚海滩安全终极训练营 中国留学生学到了什么？

2022年海滩安全终极训练营（Beach Smarts for Life）项目于今天（周六）在悉尼Coogee冲浪救生俱乐部（ Coogee Surf Life Saving Club）拉开帷幕，近50名中国留学生参加学习基本的急救和心肺复苏术以及实用的水上安全技能，了解冲浪救生和海滩文化。





海滩安全终极训练营是澳中基金会（National Foundation for Australia-China Relations）开展的项目，与新州冲浪救生协会（Surf Life Saving NSW）、新州皇家救生协会（Royal Life Saving Society NSW）、Coogee冲浪救生俱乐部和中澳青年联合会（ACYA）合作实施，向在澳大利亚的中国留学生教授水上安全知识和技能，让他们更好地了解本地文化。





这是一个沉浸式的体验项目，由经验丰富的专业人士和救生员主持。





从了解要在旗帜之间游泳、如何发出求助信号、如何处理实际救援情况，到学习人工急救的操作流程，再到在Coogee海滩“实战”练习、由符合资格的志愿者以多对一的方式进行基本水上安全指导等等……这一项目重点关注留学生的水上安全意识和技能，并消除学员们对海滩的一些误解。



澳中基金会首席执行官蔡源（Peter Cai） Source: SBS 澳中基金会由澳大利亚政府于2020年成立，旨在增进澳中两国间的相互了解与交往。





在接受SBS普通话节目采访时， 澳中基金会首席执行官蔡源（Peter Cai）提到为何开展海滩安全终极训练营以及其重要性。





他说，去年澳大利亚海滩发生将近1000起溺水事件，大概300多人失去了生命，这当中有很多人来自多元文化背景、非英语背景；如果大家能够更了解澳大利亚海滩安全的知识，很多溺水事件其实是可以预防的。





“这个对我们尤其重要，因为澳洲有将近50万国际留学生，其中1/4是来自于中国。很多中国来的学生，其实不是很熟悉水性或者不是很了解澳洲的海滩文化， 所以说我们觉得有必要对他们开展一些教育，” 蔡源说。





他提到希望通过这一项目于让更多留学生不仅仅是在澳大利亚学习知识，而且能够去了解更多的当地文化。





“我们觉得更重要的是让（留学生）他们融入澳洲本地的社会，体验澳洲的这个文化，而且海滩文化也是澳洲文化中非常重要的一个组成部分。所以说我们澳中基金会觉得非常有必要对他们进行海滩的水上安全教育，另外就是协助他们更加熟悉、融入澳洲本地的文化，包括海滩文化。”



新州皇家救生协会多元文化社区交流协调员樊颖向学生们演示急救技能。 Source: SBS 新州皇家救生协会多元文化社区交流协调员樊颖和来自Coogee冲浪救生俱乐部的道格·霍金斯（Doug Hawkins）向学生们介绍了水上安全知识和急救技能等等。





樊颖提到：“我们机构做了一个调查，就是去年12个月之中，单单是新州就有125个溺亡案例，是20年以来最高。”





她表示，她的主要任务“就是帮助协会尽量给予社区、特别是多元文化社区尽可能多的支持”。



在海滩安全终极训练营中，中国留学生们学习基本的急救和心肺复苏术以及实用的水上安全技能。 Source: SBS “特别是留学生从一个陌生的国家过来，那么他们最需要的这个帮助支持就是水上安全这方面的信息，”樊颖说。





参加训练营的留学生当中有本科学生也有攻读硕士学位的学生。有的数月前刚从中国来到澳大利亚。





他们表示，随着夏季的到来，年轻人喜欢到海滩游玩放松，这一项目让他们更深入了解水上安全的知识和技能，尤其是急救方面的知识。



悉尼大学金融专业本科学生张语涵 Source: SBS 悉尼大学金融专业本科学生张语涵说：“我觉得来到澳洲，认识到水上活动的一些安全性是很重要的。”





她说，会向朋友介绍所学到的水上安全知识。





“下次跟朋友们出去玩的时候，可以告诉她们要怎么看海上的标识，如果遇到危险的话应该如何求救、向哪些人求救。”



悉尼大学IT和IT管理研究生陈灏 Source: SBS 悉尼大学IT和IT管理研究生陈灏认为这些水上安全知识“都是非常实用的”、“收获满满”，他特别提到了所学的心肺复苏急救技能。





“你学会了，其实相当于给你加一个保护罩。你知道这些知识，当你真的要用上的时候，你就会觉得这些知识真的能够救人一命。”





今年早些时候，该项目在昆士兰州举办了试点活动，如今在悉尼开展，在12月份还将有另外一期培训班。





蔡源表示海滩安全终极训练营项目还将在澳大利亚更多的地方开展。





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