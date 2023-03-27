成蕾伴侣对维州州长访问中国却避谈此案感到失望

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维州州长抵达中国进行第七次中国之行，避谈被捕记者成蕾问题。成蕾伴侣对此表示失望。

维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）于周一晚上飞往中国，参加一系列会议，会谈将涉及贸易和留学生问题。此行是澳大利亚政府首脑自新冠大流行开始以来首次访问中国。

周日，安德鲁斯在告诉记者，中国有“一些人被关押”，暗指成蕾。 成蕾在中国担任了十年的新闻主播，2020年，在堪培拉和北京的外交关系最紧张时被拘。

“这不是我[在访问中]会提出的事情，因为它们非常敏感，最好由澳大利亚外交部门处理，”他说。

Victorian Premier Daniel Andrews.
安德鲁斯于周一晚飞往中国，将商谈贸易和留学生问题。 Source: AAP

“有些事情是适合提出的。但是另一些事情你需要非常小心，特别是当你是一个次国家级的领导人时。”

成蕾的伴侣，居住在墨尔本的科伊尔（Nick Coyle）对安德鲁斯的说法感到失望。

他在今早ABC电台的节目中说，特别是两个孩子，她们都是维多利亚人。

“支持两个维多利亚州的年轻孩子，向中国的官员仔细交涉，让他们与母亲定期联系，并让她尽快回到墨尔本的家中，在我看来，这是一个总理完全应该做的事情。”他说。

安德鲁斯因为没有邀请澳大利亚记者一起前往中国，对贸易代表团进行报道而受到批评。州长办公室表示，从周二开始，行程中每天下午2点左右，将向媒体提供一份会议和活动清单。

新闻自由倡导者格雷斯特（Peter Greste）认为这样还不够。

“到中国这样一个世界上最大的关押记者的地方访问，却不与任何记者同行，这很难让人满意。这发出了一个非常糟糕的信号。”他说。

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和外交部长黄英贤（Penny Wong）在与其中国同行的会晤中，提到了成蕾的案件，科伊尔仍然希望他的伴侣的困境将很快得到解决。

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Published 28 March 2023 10:13am
Updated 27m ago 10:22am
Source: SBS