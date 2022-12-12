报告指中国在澳大利亚设置2处秘密警察站点

要点 一份报告称中国在澳大利亚设置两处秘密站点。

澳大利亚是全球53个中国设置有此类站点的国家之一。

“保护卫士”组织称这些警察站点参与劝说中国公民回国接受刑事调查。

一份新报告指出，澳大利亚最少有2个秘密中国“警察服务中心”。





“保护卫士”是一个国际民间组织，旨在推广法治和保障基本权利。该组织今年早些时候报告称中国在全球各地设立了警察服务中心。





“保护卫士”称，设立这些警察服务中心的主要目的表面上是为了处理和海外华人有关的行政工作，但其中有些与中国警察合作“去骚扰、威胁、恫吓和强迫目标人物返回中国接受迫害”。





一份在12月5号发表的后续报告指出，中国设立了海外警察服务中心的国家中包括澳大利亚。



澳广ABC在10月揭露，其中一个联络点就在悉尼。





根据新报告，中国温州警察局在悉尼设立了警察服务站。此外，南通警察局也在澳大利亚设置了站点，但具体地点未被确认。



雖然這些服務站是由中國個別省份設立的，但有證據顯示它們都受中國政府政策左右。 Source: AAP / Koki Kataoka/AP

中国在哪里设立了海外警察站点？





根据“保护卫士”9月份的报告，中国在全球30个国家设立了中国警察服务站。





这些国家包括加拿大、美国和荷兰。





根据加拿大公共广播机构CBC报道，中国驻加拿大大使被加拿大政府多次传召，被要求回答政府部长有关该指控的问题。





在12月的跟进调查发现，中国在全球有102个警察中心，遍布53个国家，包括欧洲、中美洲、南美洲、亚洲和非洲。





中国政府此前回应称，海外中心是由当地志愿者运作，而非中国警察，其目的是协助中国公民更新证件和提供其他因新冠疫情而受阻的服务。





SBS新闻上周日试图联络中国驻澳大使办公室请求置评，但尚未收到回复。





SBS新闻也向澳大利亚联邦警察提出查问。联邦警察没有直接提及“保护卫士”的报道，称“知晓有关此事的媒体报道”，但没有进一步回应。





澳大利亚联邦警察局长里斯·克肖（Reece Kershaw） 在11月的参议院预算听证会中提及有关事件，称他不相信悉尼的“联络点”正在活跃运作。但他没有详细说明，也没有明确表示澳大利亚有没有其他中国警察活动。



需要担心什么？





“保护卫士”称，这些警察站点是由中国公安机关设置在海外华人聚集的社区。





12月的报告提出，虽然服务中心不是由中国中央当局直接运作，但“某些声明和政策显示，其机构设置和政策有中央政府的明显领导。”





“保护卫士”还指出，设立警察站点的主要目的表面上是协助旅居海外的中国人在其居住地处理行政事务，但其实“它们还有着更为阴险以及完全不合法的目的”。





在9月发表报告时，“保护卫士”曾称这些服务中心“跟踪和追捕中国地方公安局或检察机关指定的目标人物”。





该机构还称中国警方在2021年4月至2022年7月期间成功“劝返”23万名其指控为逃犯的中国人，使其“自愿”返回中国。中国警方承认，并非所有被劝返的目标人物都曾犯罪。





中国最近设立的一项法律规定中国当局对犯下某些特定罪行的中国公民或外国人有治外法权。





曾对中国对维吾尔少数民族进行“再教育”进行过深入研究的研究员、记者许秀中（Vicky Xu）此前曾对SBS新闻表示，中国政府及其支持者曾对其进行骚扰、攻击和恐吓。





她说自从她来到澳大利亚并为人权发声后就一直被跟踪。





许秀中说中国共产党的支持者们试图通过恐吓有关组织并阻止其邀请对华观点不符合中共立场的记者、研究者或分析人士，以此来压制批评声。



