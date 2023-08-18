中国房地产发展商恒大集团在美国申请破产保护

中国恒大是全球负债最重的房地产开发商，也是中国房地产危机的典型代表，路透社报道，周四，该公司向美国一家破产法院申请债权人保护。





美国破产法第15章保护正在进行重组的非美国公司，使其免于债权人起诉或在美国扣押资产。





同一时间，恒大的关联公司天际控股也在曼哈顿破产法庭寻求第15章保护。





恒大的律师没有立即回应置评请求。





在恒大申请破产之际，外界担心，随着经济增长速度放缓，中国房地产行业的问题可能会蔓延到中国经济的其他领域。





自2021年中，中国的房地产行业债务危机爆发以来，占中国房屋销售量40%体量的公司都出现了违约。





中国最大的私营开发商碧桂园本月未支付部分利息，其财务状况也令投资者担忧。





恒大最近负债3300亿美元（约合5148亿澳元）。2021年末的一次违约引发了其他建筑商的一系列违约行为，导致中国各地数以千计的房屋无法完工。





在向曼哈顿破产法院提交的文件中，恒大表示，该公司正在寻求对香港、开曼群岛和英属维尔京群岛正在进行的重组谈判的认可。





恒大表示，债权人可能在本月就重组进行投票，香港和英属维尔京群岛法院可能在9月第一周批准。





该公司提议在9月20日举行第15章认可听证会。





上个月，恒大公布了2021年和2022年合计810亿美元（约合1263澳元）的亏损，投资者对其3月份提出的债务重组计划可行性表示担忧。





本周一，其电动汽车部门——中国恒大新能源汽车集团宣布了自己的重组建议。





该计划要求进行27亿美元（约合42亿澳元）的债转股，并出售近5亿美元（约合8亿澳元）的股份，让迪拜汽车制造商NWTN获得27.5%的股份。





2021年和2022年，恒大新能源汽车公司合计亏损近100亿美元（约合156亿澳元）。





中国恒大股票于2022年3月停牌。





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