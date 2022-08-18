【分析】中国对印太地区的新姿态

过去这几周来，国际媒体关注的焦点集中在台湾。先是习近平与拜登的视频对话中习近平就台湾问题高调表态，然后是美国众议院议长佩洛西访台，接着是中国在台湾周边海域举行军事演习，最后是中国就台湾问题发表新的白皮书。





目前，这一波紧张局势暂时告一个段落，我们可以跳出对相关事件细节的分析，比较冷静地思考一下，这段紧张局势里中国对印太地区相关国家展现出一种什么样的新姿态？而美中双方的博弈又将给国际局势带来什么样的变化？当然，这些变化对印太地区、对澳大利亚都会有直接间接的影响。





一、习近平与拜登视频对话当中最重要的信息：中国遵守冷战规则





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美国东部时间7月28日晚，拜登和习近平举行了视频会谈。这次会谈有一个特殊的背景，美国和中国的经济正好都处在困难时期，美国是通货膨胀居高不下，中国是经济萧条寒风阵阵。在这样的局面下，拜登和习近平其实都不希望国际关系方面出现大的冲击。但中国领导人和美国领导人面对内政困难时，在对外政策方面的态度是相反的：美国领导人对外会比较低调；而中国领导人则表现得比较强硬，希望能居高临下，先声夺人，以掩盖自己的脆弱之处。





这次会谈是拜登主动提出来的，他与习近平谈了两个多小时。新华社的报道说，习近平重点谈了中国在台湾问题上的立场；而白宫事后发布的关于这次会谈的新闻稿译成汉字，只有250多个字，基本上没什么值得注意的信息。显然，双方似乎仍然是各自表达观点，法国国际广播电台对这次会谈如此评论：这是一场“最低限度的对话”。





然而，拜登和习近平的会谈真的没有什么有价值的互动和交集吗？谜底在8月12日被揭开了，美国的《华尔街日报》刊登文章，披露了习近平和拜登视讯对话里的一个重要内容。习近平在通话中告诉拜登，双方都需要“维护和平与安全”。这实际上表明，中国无意与美国开战；这也意味着，习近平向拜登表示，在中美这两个核大国之间，中国会遵守冷战中彼此不能直接冲突的规则。习近平的这个表态不只是对今后中美军事对抗不致于走向热战的承诺，更是中国愿意按照美苏冷战形成的规则来处理中美冷战中双方军事对峙的基本立场。



二、中国为何认为佩洛西访台踩到中国的“红线”？





美国众议院议长访台，佩洛西并非第一人，1997年美国众议院议长金瑞奇（Ginrich）曾经访问过台湾，当时中国并未高调反弹。如果认为美国众议院议长访台是中国设定的不许踩的“红线”，逻辑上不通，因为佩洛西此行之前已有先例。为什么中国曾默认金瑞奇访台，如今却对佩洛西访台如此愤怒？其根本原因在于，中国政府的盘算不一样了。





1997年金瑞奇访台时，当时中国正考虑如何把出口产品推到美国市场来赚取大量外汇，所以希望通过加入世贸组织来降低美国对中国产品的关税。那时中国有求于美方，不能得罪美国，因此对美国国会议长访台反应低调。如今中国的经济实力增强了，开始执行扩军备战计划，以海军航母舰队作为扩军备战的重心。这毫无疑问地把矛头对准了美国和其他印太地区国家；同时，中国也显示出越来越强的企图心，要夺取台湾，作为对外扩张的桥头堡。





在这种新局面下，中国认为，自己的军事实力应该带来国际规则上的话语权，以致于7月下旬提出了“台湾海峡内海说”，要把国际水域变成自己的领海；同样的说法在南海造人工岛时已经用过了，中国把南海上多个礁盘改造成军事基地，从而强行占领了南海的国际水域。这些做法使中美关系进入了上个世纪七十年代以来最糟糕的阶段。





2020年4月10日我曾在SBS发表文章《中美对阵中途岛》指出，2020年初中国的海军舰队跳过第一、第二岛链，直插以中途岛、珍珠港为重要节点的第三岛链，在那个海域展开演习。当时美军在中途岛地区的防御非常薄弱，因为战后75年以来，哪怕在美苏冷战时期，那里都从未有过外来威胁。而中国海军的这次演习是二战后美国国防的西防线第三岛链首次遇到挑战。当时美军紧急出动罗斯福号航母编队，从加州的圣迭戈军港赶到中途岛海域，与中国舰队对阵。





中国海军的这个行动是中美关系的重要转折点，展现出它威胁美国西海岸的战略企图，直接让美国感受到了国防安全再度面临太平洋战争之前的类似局面。从那时起，美国海军对中国的扩军备战和在东亚地区的威胁加强了反制，中美冷战就这样被中国点燃了。正是在这样一个中美军事对峙的背景下，美国和日本都越来越看重台湾的国际战略地位。因为台湾是美国在第一岛链上的关键盟友，能不能守得住第一岛链，就看能不能保住台湾。因此，美国力挺台湾的决心在国会两党当中有相当高的共识，这也是佩洛西访台的背景之一。





其实，美国众议院议长访台属于“踩红线”，与“台海内海说”、“南海内海说”一样，都是中国根据自己的意愿提出的要求。至于国际社会是否接受这样的说法，那就另当别论了。



三、佩洛西访台：两岸关系重定位





佩洛西的访台计划确定后，虽然白宫认为时机不当，但美国军方必须为她提供安全保护，因此安排了海军和空军的各种部署，确保中国不至于影响佩洛西访台。而佩洛西访台这件事本身最重要的结果是，美国官方对中国的政策事实上被改变了。换言之，自从佩洛西访台以后，美台关系突破了中国划定的所谓“底线”或者“红线”，中国为佩洛西访台设定的政治禁忌被打破了。





而美台关系的改变，事实上也改变了美、中、台的三方关系。过去中国不断强调，两岸关系是中国的内政，美国不许插嘴。而佩洛西的访台，把台湾从中美关系的架构里拉出来了，虽然中国不断有关于两岸关系的种种说法，但美国要怎么做，并不需要征得中国的同意和许可。这样，美国与台海两岸的关系，事实上变成了两个平行的架构：一个是中美关系，中国觉得，美国不再听它的话了，非常恼火；另一个是台美关系，中国在当中已经不容易插上手了。





这样一个转变，对台湾而言，最大的意义在于，台湾得到了对外关系上相当大的主动权，不用再被中美关系所束缚。也就是说，今后台湾处理台美关系，美方会慢慢地从原来的中美关系架构中走出来，让中国不能再对台湾为所欲为。





四、中国的军事演习：对台、对日各一半





佩洛西前脚离开台湾，中国就宣布对台湾周边各海域发射多枚中程导弹，让台湾感受到中国的军事威胁，其中有些导弹的弹着区就划在台湾南北两大港口高雄和基隆的港外，深入了台湾的领海。这次中国发射导弹，仅仅是要报复台湾接待了佩洛西吗？





从导弹的落点来看，并非如此，因为解放军发射的11枚中程导弹当中，6枚落在台湾外海，5枚落入日本专属经济区；也就是说，这次中国的军事演习，一半针对台湾，一半针对日本。中国不允许外国军事演习时导弹落入其专属经济区，但中国演习时导弹却堂而皇之地打到日本的专属经济区，破坏了当地的经济活动安全。



显然，中国的这次演习不仅仅是要造成台海危机，让台湾恐惧，同时也想造成对日本的威胁。所以，不应当把这次中国发射导弹造成的区域型危机，单纯定位为台海危机，它同时也是东亚危机。这就是日本马上对中国抗议，要求停止导弹演习的原因。





如果说，佩洛西访台让中国恼火，中国就用导弹演习来借题发挥，威胁台湾，那佩洛西访问日本，中共并没有理由愤怒。那中国在威胁台湾的同时又去威胁日本，又是什么样的借题发挥呢？很显然，中国政府利用佩洛西访台作借口，把它对台湾和日本的不满发泄出来了，而其中对日本的不满，无非就是日本提出了“台湾有事，就是日本有事”。





美国海军官网8月4日报道，当时美国已经在台湾东部海域开始部署1个航母打击群和2艘搭载海军陆战队F-35B闪电II联合攻击战斗机的大型两栖攻击舰。这样的姿态让中国政府不得不有所忌惮，如果继续对台湾东部外海发射导弹，相当于在威胁美军，可能激化事态，于是中国政府决定停止中程导弹的威胁型演习。





五、第四次台海危机：中国开始实施《军队非战争军事行动纲要》





中国这次对台湾和日本周边海域发射中程导弹，既然并非要挑起世界大战，那又是什么目的？事实上，国际媒体很少注意到中国对外军事行动的战略有了一个重大转变，即今后将更频繁地采用非战争军事行动来达成区域扩张的目标，而这个转变将影响到印太地区的许多国家。





中国国家主席习近平今年6月13日签署了一项命令，宣布从6月15日起中国的《军队非战争军事行动纲要》开始生效。而今年8月解放军对台湾和日本周边海域发射中程导弹的军事演习，事实上就是一种典型的中国声称的“非战争军事行动”。美国国会研究所（Congressional Research Service）2021年发表了一份关于中国军力的报告，其中提到， 非战争行动指除了全面冲突以外的各种军事行动。





中国今后将使用其军事力量，特别是海军舰队，实施所谓的“非战争军事行动”。这样的军事行动可能是用导弹演习来封锁其他国家和地区的海域和空域，也可能是出动其他船只来达到类似目的。法国国际广播电台今年6月26日引用CNN的报道说，前美国海军舰长、印太司令部联合情报中心前作战主任舒斯特表示，美国海军当前更关心的是4种中国船舰，其中包括055型飞弹驱逐舰和039型潜舰，这两种军舰可能会在台海的非战争军事行动中非常活跃；而美国海军同时还高度关注中国可能动用商用渡轮和和武装民兵船等民用船舰。





六、中国发表对台政策白皮书：宣誓要改造台湾





如果我们把这次中国的导弹演习放在中国实施其《军队非战争军事行动纲要》这个框架里来认识，就会发现台湾面临着一系列新课题。而这个《军队非战争军事行动纲要》不仅针对台湾，也会针对日本，甚至针对印太地区的其他国家，比如菲律宾、越南，乃至澳大利亚。





除了这个对印太地区具有长期威胁的《军队非战争军事行动纲要》之外，中国的对外企图心也表现在最近发表的对台政策白皮书里。8月10日，中国发表了习近平上任以来的第一份《台湾问题白皮书》，上一次类似的白皮书发表于2000年。与以前的同类白皮书显然不同的是，新的白皮书删去了过去的多项重要承诺，比如“允许台湾自治”、“不对台湾派兵”、“不派官员驻台”，而且新白皮书还明确强调，“我们不承诺放弃使用武力”。



这些承诺的消失说明，中国的对台政策已随着对外扩张的整体战略作了重大改变，今后中国如果试图占领台湾时，对台湾可能不允许自治，而且可能派军队占领台湾，也派官员管控台湾。这样的话，中国的对台政策就转变到与对香港政策一样的方向上来了；也就是说，台湾很难再指望中国在两岸之间实行“一国两制”。





中国驻澳大利亚大使肖千8月10日接受采访时说过，“台湾的未来将由中国14亿人口来决定”。中国将怎样决定台湾的未来呢？中国刚发布的《台湾问题白皮书》实际上给出了答案；换言之，无论台湾的民众如何珍惜民主和自由，北京都不会让台湾保有与中国不一样的体制，台湾的多数民意将被忽视，只有北京的强权才成为决定台湾命运的唯一手段。





今后，在印太地区，中美之间或许不至于爆发直接军事冲突，但是，中国政府并没有放弃对外扩张的战略计划。中国海军的扩军备战，特别是持续扩大航母舰队的建设，将始终是印太地区的日本、澳大利亚等具有一定军事力量的国家十分关注的问题。而中国运用非战争军事行动来达成其战略目标的策略，同样也值得相关国家高度重视。





作者：程晓农，美籍华人经济学家、旅美学者。





*以上为作者观点，不代表本台立场。





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