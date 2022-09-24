“全澳中文朗诵比赛”疫情后再度回归 近1500名学生如何说古诵今？

2022 年“全澳中文朗诵比赛”（Chinese Eisteddfod Competition）于9月24日周六在悉尼举行，麦考瑞大学（ Macquarie University）的菁菁校园里熙熙攘攘、童声琅琅。来自各地、来自不同语言和文化背景、将近1500名学生参加了这一赛事。





今年的大赛由纽修威中文教育理会（Chinese Language Education Council Of NSW）和麦考瑞大学中国语言文化学科联合主办。





纽修威中文教育理事会自1990年起举办年度赛事 “全澳中文朗诵比赛”，在疫情前已经举办了30年，致力于在社区中推广中文教育。然而由于疫情，赛事暂停两年，如今再度回归。





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该理事会表示，随着疫情逐步缓解，所有主流学校和社区语言学校均已回校恢复面授教学，各种课外活动也开始进行。有鉴于此，决定今年恢复中文朗诵比赛。





这项赛事分为个人赛和团体赛，并各设有国语母语组、粤语组及国语非母语组。





参赛孩子从4岁到18岁不等，有的穿着汉服、有的穿着学校制服，有的穿着礼服。他们当中，有的来自华人背景，有的来自澳大利亚本地，有的来自印度，还有的来自印度尼西亚等等。





这是自新冠大流行以来赛事首次举办，引起社区众多关注，得到新州政府部门、大学、各所大学学生机构、媒体机构、社区团体、中文学校以及商家等等的支持。



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近1500名学生参赛 既是“竞技”也是“融合”





周六一早赛事开启之前，校园内主赛场处已人头攒动。





有的是中文学校带队参加，有的是家长和祖父母一起陪孩子来参加，还有的是兄弟姐妹一起来加油。在比赛前，一些选手在阶梯上、在道路旁各处一再认真练习。





16至18岁组的一组女中学生朗诵李清照的《声声慢》，由此拉开大赛帷幕。从儿歌、古代诗词、现代诗词到散文，从“春眠不觉晓，处处闻啼鸟……”到“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”，再到“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”……各地热爱中文的孩子拿出十八般武艺，在抑扬顿挫的朗诵当中，展现了自己对中文的理解，朗诵技巧和表达能力。





台上一分钟，台下数年功并非虚言。主办方提供的诵材跨越千年，题材广泛。学生们则用他们的方式去诠释对语言和文化的了解。





在大赛开幕仪式上， 新州立法会议员斯科特·法罗（Scott Farlow）称这一大赛既是“竞技”也是“融合”，让众多学子能够自信地展示他们的所学和能力。



新州立法会议员斯科特·法罗（Scott Farlow）。 Source: SBS 法罗提到，经过两年新冠大流行，许多事情和人们的生活被打乱，但是人们在适应。





“我们也看到社区语言学校也在适应，”他说，这些活动在疫情后复兴令人鼓舞。





在接受SBS普通话节目采访时，纽修威中文教育理事会主席刘朱瑞贞特别强调，自疫情以来，此次大赛能够成功举办，全有赖理事会工作人员、联合主办方、社会多方以及志愿者等等的支持。





她提到，2020及2021年，由于新冠疫情，赛事取消。“今年开始时，我们也是很担心许多因素，不知是否还会有许多学生参加，毕竟疫情还没有完全结束。家长和学校都有担心。”



纽修威中文教育理事会主席刘朱瑞贞 Credit: SBS Chinese/Ranky Law 刘朱瑞贞倍感欣慰的是，此次许多学校和学生依旧踊跃参与、热情不减，有将近1500名学生参加，来自大约45所学校，包括新州社区语言学校和全日制学校。





据介绍，这项赛事分为个人赛和团体赛，并各设有国语母语组、粤语组及国语非母语组三大类别，然后参赛学生再按年龄分组角逐。





麦考瑞大学中国语言文化学科负责人陈慧（Shirley Chan ）教授在接受SBS普通话节目采访时谈到和这一赛事的渊源。





她已经和该理事会合作多年，早在1997年时就已经作为他们的评审。对于此次麦考瑞大学中国语言文化学科携手纽修威中文教育理会联合主办这一大赛，她说，首先是佩服该理事会对推广中文教育做出的不懈努力，并且麦考瑞大学能够为这一赛事提供“一个非常理想的场地”。



麦考瑞大学中国语言文化学科负责人陈慧（Shirley Chan ）教授 Credit: SBS Chinese/Ranky Law “我们大学对于这一次活动给予了非常大的支持，” 陈慧说，此外这也是一个非常好的机会让大学和社区加强沟通和互动。





赛场上，一些家长谈到鼓励孩子参加这一大赛的原因和期望，有的希望孩子在这方舞台上增强自信。有的希望孩子不断成长和突破。而对于一些中文学校老师来说，这是他们互相观摩和交流的机会。对于一些致力于推广中文教育的人士来说，这也是文化的传承。





希望华人群体“在这美好家园发挥他们的潜力”





新州立法会议员法罗在大赛开幕致辞中特别提到，现在新州有50多万人有华人血统。





他说：“这是一个非常重要的群体，也是我们新州政府继续支持的群体。我们希望看到有华人背景的澳大利亚人能够在这个美好的家园发挥他们的潜力。”





他提到中文学校的重要作用，“新州的中文学校是一个关键部分，能够确保人们能够保持他们的文化联系，并在我们新州社区和澳大利亚之间架设起桥梁”。



法罗还提到学习第二语言的重要性。“这对于能够与世界其他地区的人进行交流是非常重要的”。





而另一个“真正的积极影响”，在他看来，“当它涉及到其他科目的教育成就时，无论是在学习英语还是在其他HSC（新州高考）科目时，那些学习第二语言的学生被发现能取得更高的学术成果。”





“本届政府继续对我们的社区语言学校作出承诺，最近承诺提供超过1000万澳元，以确保新州的社区语言教育，”法罗说。





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