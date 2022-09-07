分类性同意 新标签希望帮助澳大利亚人分辨荧幕上未经同意的性行为

王子亲吻了睡着的睡美人，文斯·沃恩（Vince Vaughn）在《婚礼傲客》（Wedding Crashers）中的角色被强迫发生性关系，以及《星球大战》中莱娅公主（Princess Leia）要求汉·索罗（Han Solo）“停下来”。





这些都是屏幕上缺乏性同意的例子，也是一项新倡导希望改善的现象，即在澳大利亚播放的电影和电视节目中加入“缺乏性同意”的分类。





一个非营利组织，性同意实验室（Consent Labs），希望其提议能帮助澳大利亚人识别屏幕上没有性同意的情况。通过其研究，这一组织指出，五分之三的澳大利亚人难以识别电影和电视中的性同意。





Advertisement

性同意实验室的首席执行官安吉莉克·万（Angelique Wan）告诉The Feed，受欢迎的节目《布里奇顿》（Bridgerton）和著名电影《睡美人》（Sleeping Beauty）、《穿普拉达的恶魔》（The Devil Wears Prada）和《星球大战》（Star Wars）都是屏幕上将未经同意的性行为或性相关行为“正常化”或“浪漫化”的例子。



A scene from the Netflix series Bridgerton, with Consent Labs' proposed classification. Source: Supplied 她说，性同意实验室希望就这个问题展开对话。





几乎在每一部爱情喜剧中，都有一个人在追求，另一个人在扮演“难追”的角色。他们甚至可能已经说了“不”，或者他们可能看起来很害怕或并不喜欢，但另一个人仍然在追求一个性相关行为，比如一个吻。





“这种场景中经常有浪漫的音乐，然后就变成了非常激情的性场景。”





“缺乏性同意的情况被很好地美化了，完全被浪漫化了。”



A scene from the movie The Devil Wears Prada, with Consent Labs' advice added. Source: Supplied 目前，有一些影视作品分类标签可以识别粗俗的语言、裸体、亵渎、毒品使用——但没有分类可以指出缺乏性同意。





万表示，性同意实验室希望这一新的分类建议和更广泛的宣传可以给澳大利亚人带来一个视觉提示，让他们考虑自己正在观看的内容。





“人们实际上并没有认识到这一点，也没有对他们正在观看的内容提出质疑。”



READ MORE 维州公立学校下月起列“性同意”课程为必修

这种分类还将包括一个标签，来分辨是否内容中的性同意是否不清楚，是否已经给予肯定的性同意。





这项宣传希望能因澳大利亚最近围绕性同意问题的变化和对话获得推动。





今年，新南威尔士州和维多利亚州将明确性同意写入了法律，在维多利亚州，“偷摘避孕套”（stealthing）被定为犯罪。并且从2023年起，澳大利亚所有学校都必须开展性同意教育。





万说：“了解或获知你要看到的东西真的会有很大的影响，这样你就不会在现实生活中无意识地将你在屏幕上看到的东西正常化。“



Prince Phillip kisses the sleeping Princess Aurora in the Disney movie Sleeping Beauty. Consent Labs' proposed classification has been added. Source: Supplied 万说，根据性同意实验室的研究，四分之一的澳大利亚人无法定义“性同意”。





“我们的最终目标是减少骚扰和性侵犯。”





性同意实验室在学校中与学生们对话发现，学生们强调了在他们观看的节目和电影中很难识别性同意，这种讨论激发了这项宣传运动。





作为该宣传的一部分，这一组织呼吁澳大利亚人在其网站上作出承诺，表达对该运动的支持。今年晚些时候，性同意实验室正计划向分类委员会提出一项联邦请愿。





万认为，这种分类将是全球范围内的首例。



READ MORE “性同意”是什么？成澳洲大学新生必修课

万表示：“很多时候，学生会说这是因为他们没有在任何地方看到性同意的榜样，无论是在现实生活中的关系，还是在屏幕上，都没有看到性同意的榜样。”





澳大利亚一个研究色情制品对年轻人影响的预防暴力计划 “是时候谈谈了”（It's Time We Talked）是一个澳大利亚预防暴力计划，着力于研究色情制品对年轻人的影响。其主任马瑞·克拉布（Maree Crabbe）告诉The Feed，#分类性同意 宣传解决了一个“相当不可见”的问题。



Consent Labs' classification for the scene in Star Wars - The Empire Strikes Back, where Han Solo kisses Princess Leia. Source: Supplied “我们对性同意、亲密关系和性相关行为的理解是由一系列因素和影响共同作用形成的，包括我们所消费的不同的媒体产品，”克拉布说。





“例如，在色情方面，几乎有一半的男孩在13岁之前就已经看过色情作品。而几乎一半的女孩在15岁时就已经看过了。”



A proposed consent warning for a scene from Wedding Crashers. Source: Supplied “而在人们的头脑中，很少有不同的参照物，能让人们明白这不是性生活的样子。”



READ MORE 新州性同意新法今起生效 对司法系统的担忧仍然存在

克拉布告诉The Feed，35%最受欢迎的色情视频描绘了某种形式的非自愿性行为。





克拉布说，这种分类将帮助澳大利亚人提高他们对性同意的理解，并将其应用于他们的关系，以及他们观看的其他媒体。





她说：“我们一般不会在色情片中与孩子进行关于性同意的对话，但我们可以从孩子的媒体产品中开始与他们进行这些对话。”





“如果我们能够支持他们在媒体产品中发展这种辨别技能，他们就可以将这些技能应用于性相关的语境中。“





1800 RESPECT is open 24 hours, 7 days a week.对于任何经历过或面临家庭暴力和/或性侵犯风险的澳大利亚人，请拨打1800 RESPECT或访问 www.1800respect.org.au 。1800 RESPECT每周7天，每天24小时开放。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



