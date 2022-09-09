矿业巨头帕尔默注销了澳大利亚联合党

矿业巨头克莱夫·帕尔默 (Clive Palmer) 出人意料地自愿取消了澳大利亚联合党（UAP）的注册，这让他唯一的参议员成为了没有政党的参议员。





澳大利亚选举委员会发布的通知证实，UAP已于9月8日注销。





“据我了解，参议院承认的政党和政党登记系统承认的政党是两件不同的事情，”他告诉SBS新闻。





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“因此，如果参议院选择继续称他为澳大利亚联合党参议员，那么他们也可以这么做。”



参议员Ralph Babet（右）与UAP领导人Craig Kelly（中）Bruce的UAP候选人Matt Babet。 Credit: Matt Babet Facebook 作为UAP领导人的Bonham指出，Palmer过去也采取了类似的举措。





2017年，前帕尔默联合党被注销，2000年以澳大利亚联合党重新出现在大家面前。





但Bonham表示，帕尔默联合党在那个阶段没有任何议员，所以之前的情况有点不同。





取消该党的注册也意味着澳大利亚联合党的名称将无法在下次选举中被再次使用。



Clive Palmer in front of a Palmer United Party banner. The party was later deregistered and then re-emerged as the United Australia Party. 据报道，当《悉尼先驱晨报》获悉取消注册的消息时，参议员巴贝特感到惊讶，但后来他表示，他知道此举是出于“行政原因”。





“我不了解技术问题， 但就商标而言，我仍会称自己为澳大利亚联合党的一员，”他说。





他说，尽管该党已被注销，但该党并未解散。





SBS新闻已联系参议员巴贝特的办公室征求意见。





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