联邦议会今日复会 生活成本、气候和政治诚信将成关键议题

随着联邦议会今天复会，生活成本压力、气候和政治诚信预计将成为重要议题。





预计澳大利亚储备银行将于明天的会议后再次加息，现金利率将受到密切关注。





但绿党参议员尼克·麦金姆呼（Nick McKim）吁暂停行动。





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他说：“现在绝对不是澳大利亚储备银行提高利率，使抵押贷款持有人、租房者、小企业主的经济生活更加困难的时候。试图解决的问题并不是由这些人造成的。”





联邦政府还在快速推进太平洋岛国工人抵达澳大利亚，以解决农业部门的严重劳动力短缺问题。





来自太平洋岛国的4万名工人已经通过移民审查。





绿党将在今天议会复会时强调气候议题，他们声称，这将“修复”澳大利亚“破碎的”环境法。





绿党参议员莎拉·汉森-扬（Sarah Hanson Young）表示，目前的法律意味着政府可以在不考虑污染对气候变化的影响下批准一个新的矿山或开发项目。





根据绿党的建议，碳排放超过10万吨的新的化石燃料开发项目将被禁止，并将设定一个门槛，要求对年碳排放量为2.5万至10万吨的项目进行环境评估。





这将要求环境部长考虑这些项目是否符合国家碳预算和减排目标。





此际，由于洪涝灾害和极端高温等天气条件对民众的生命安全造成威胁，澳大利亚卫生领导人们呼吁迅速推出一项气候-健康行动计划。





阿尔巴尼斯政府打算制定一项关于气候、健康和福祉的国家战略。但在堪培拉举行的“美好未来论坛（Better Futures Forum）”上，有40个团体发表了一份联合声明，要求加快步伐。





这些团体希望建立一个新的部长级论坛，并对健康脆弱性和卫生负载量进行一项全国性评估，以找到最容易受到恶劣气候伤害的群体。





澳大利亚皇家医学院（RACP）院长杰奎琳·斯莫尔（Jacqueline Small）表示，医生对气候健康和人类健康的关联性有独特的看法和相当的经验。





她说，医生们“一直看到气候变化对病人以及工作人员的影响，他们每天都在第一线处理危机”。





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