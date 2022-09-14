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澳大利亚每日COVID-19要闻：Bupa客户下月可获高达340澳元的返现

澳大利亚每日COVID-19要闻（9月14日）：Bupa客户下月可获高达340澳元的返现。

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People shop at the Queen Victoria Market. (file) Source: AAP / SCOTT BARBOUR/AAPIMAGE

要点
  • 隔离五天的人可以继续申请最高达540澳元的补助
  • 六个月内最多只能申请三次补助
  • Bupa将向客户返还高达340澳元
总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）说，为强制隔离的人提供的新冠大流行病假灾难补助（Pandemic Leave Disaster Payment）将按现行额度继续发放，延到9月30日之后。

他说，只要所有州和领地都在实行新冠强制隔离期，就会继续发放这一补助。

他在全国内阁会议后说：“各地领导人基本上同意的原则是，政府要求新冠强制隔离，那么就有责任在此期间提供适当的支持。”

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“我们仍然认为，如果人们生病了，无论是因为新冠感染或其它健康问题，他们都不应该去工作，这一点很重要。”

自新冠大流行开始以来，大流行病假灾难补助已花费纳税人逾22亿澳元。
新州卫生部表示，尽管最近出现了Omicron疫情，且遇上初冬流感季，公立医院在6月季度仍提供了高质量的护理。

新州卫生部说，大多数急诊科病人（62.8%）按时开始治疗，72.5%的患者在30分钟的基准时间内从救护车转移至急诊科工作人员手中。

“几乎所有紧急择期手术（98.2%）都按时进行。”

Bupa的客户下月将获得每份保单高达340澳元的现金派发。

该公司返还现金作为其大流行储蓄的一部分。

预计医疗保险公司们将在11月1日提高保费。

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Published 14 September 2022 at 5:27pm
Source: SBS