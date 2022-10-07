研究显示感染COVID-19会损害心脏

要点 昆士兰大学的研究人员将COVID-19与心脏损伤联系起来

TGA临时批准辉瑞公司的疫苗用于6个月至5岁以下的儿童

世卫组织继续报告全球COVID每周新增病例和死亡人数的下降情况

新州和维州报告说，与上周相比，截至10月6日的一周， COVID-19感染、住院、死亡和ICU新增人数都有所下降。





新州卫生部说，早期迹象表明，新州的BA.2.75感染正在增加。





然而，新州的七天平均住院人数是今年年初以来的最低水平。预计在接下来的几周内，它将保持低水平。



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昆士兰大学的研究人员发现，COVID-19会损害心脏，并不“像流感一样”。





澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）说，澳大利亚过早地放松了对COVID-19感染者的隔离要求。





他告诉澳联社：“所有的迹象表明，我们正面临着另一波新冠疫情。如果我们在假期中再出现一波，那么对我国来说就是个坏消息，因为我们无法解决病例积压的问题。”





澳大利亚药监局（TGA）已经临时批准了辉瑞公司为6个月至5岁以下儿童提供的儿科剂量的新冠疫苗。





该疫苗现在将由澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）审查，随后推荐给联邦卫生部长批准。





莫德纳的新冠疫苗目前仍然是唯一被批准用于该年龄组脆弱易感儿童的疫苗。





TGA已允许莫德纳提交其针对原始病毒和Omicron的BA.5/BA.4亚变种的二价疫苗申请。



TGA说它将在给予临时批准之前会审查该疫苗的人体临床试验。





澳大利亚已经批准了莫德纳公司针对原始病毒和Omicron公司BA.1亚变种的疫苗作为第三和第四针疫苗用于18岁及以上人群。





昆州、维州和西澳州已经关闭了容纳COVID-19感染者的隔离设施。





这些专门的设施是在大流行期间耗资超过10亿澳元建造的。





全球每周新增的COVID-19病例和死亡人数继续下降。





周四，世界卫生组织报告说，在截至10月2日的一周内，有8300人死亡，比前一周减少12%。





德国、美国、日本、中国和法国报告的每周新增病例数最多。





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