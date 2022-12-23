【观点】FTX引发的“币圈”崩盘带来的启示

大家都知道今年的金融市场不大好，各国央行不停地加息，引发了全球金融市场纷纷下跌，但到了2022年底直接“暴雷”，问题最严重的却是一度被宣扬为“数字黄金”和可以“避险”的加密币。





从此前的Luna币出问题之后，全球第二大加密币交易所、市值一度高达320亿美元的FTX彻底崩溃，让大量加密币持有者在一夜之间倾家荡产，甚至一觉醒来发现自己的资产“失踪”了。





这样一家备受瞩目的大型公司在短短的时间内就破产，尤其是业务形态作为交易所的公司为什么会快速崩溃？背后更深层的原因是什么？





在经历了一系列的司法和监管机构调查之后，其实可以发现，FTX破产背后有很多人为因素。很多媒体已经开始用“欺诈”、“刻意隐瞒”等等字眼来描述这一事件，其中最核心问题集中在两方面。





第一就是挪用客户资金。如最初引爆其后一系列丑闻的Alameda Research，本身就是由FTX的创始人Sam Bankman-Fried创立的，与FTX交易所高度相关。这家机构主要业务就是进行加密货币交易投资，从后来披露的各种信息看，这家公司从FTX交易所“借走”属于用户的资金高达70-80亿美元，而这家公司的管理者正是Sam的前女友Caroline Ellison。据悉，他们不仅将这部分资金用于购买FTX自己发行的FTT代币，甚至转出了几亿资金去购买其他资产，包括度假屋房产和股票交易公司Robinhood的股票。





第二是FTX采取在“币圈”极为常见的方式——用自己发行的代币进行抵押，来从市场上借钱，缺乏实际资产依托。FTX这样做了之后，导致Alameda Research的资产负债表上没有真正的资金，只是有FTX自己的代币，当FTX不值钱了之后，所有的资产就都归零了。简单来说，一个货币交易所，完全依赖于自己所谓的“信用”，发行一种代币给投资人，并用这种代币到另外的加密货币金融公司进行抵押，借回由美元做抵押的稳定币，去购买实物资产。整个操作基本上是在“纸上轻易画出实物资产”的方式，但遗憾的是，这种情况在“币圈”比比皆是。





其中，第二种问题可以说是“币圈”非常根深蒂固的问题。由此出发，Luna币的暴雷和FTX的崩溃，可能正在逐渐揭开一场加密货币行业的系统性崩溃。看似是单一的事件，可在其背后，不论是交易所、借贷平台，还是所谓的稳定币，都具有关联性，才使得一张牌倒下导致越来越多牌坍塌。





对于普通人来说，更值得思考的，是在这一场崩盘之中到底能学到什么，可以给自己的投资什么样的启示。





首先，从监管层面看，加密货币由于其根深的技术优势及理念都去中心化，因此很多参与者都信奉“不需监管”。但倘若这一资产真的具有绝对技术优势，就应使用技术而不是人来管理公司的合规。FTX如果真的是用加密货币底层区块链技术进行分布式记账来管理资金的进出、防止资金的波动，为什么还会出现了大量资金被公司挪动？显然有些“挂羊头卖狗肉”，是一个“监守自盗”的典型。





其次，从人性的角度出发，由于包括比特币在内的加密货币在大流行爆发后都出现高速增长，也显露了人性的弱点。很多投资者、甚至包括一些机构投资人都会担心错过财富迅速积累的机会，不少散户投资者更容易有“一夜暴富”的想法，而蜂拥“上船”。而在交易所，当有几十亿美元的资本在账上，又缺乏监管时，就让管理者有机可乘。FTX甚至连董事会都没有设置，也就是说，除了Sam本人和部分高层外，根本没有任何了解这家公司的钱到底流向了哪里。在完全没有外界监管时，就出现了利欲熏心的情况。投资者和管理者两方面“人性的弱点”，也是最终导致加密货币市场的核心问题。





最后，从投资选择上来看，任何金融资产的收益本质上都是反映底层资产的“赚钱”能力，这是房地产、股票价值上涨的主要动能。可是像LUNA币这样“平白”给出20%的高利息，投资者就应当需要思考，这样的收益到底从何产生、是否能够长期维持。而FTX自己既是交易所，优势交易对手，还能够自己发币当作抵押品，却没有显示出任何实际的底层资产，显然违背了资产价值的基本逻辑。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）





