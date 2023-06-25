澳大利亚电视剧《Safe Home》情节紧张 扣人心弦

“她们知道什么是最安全的做法，”律师珍妮（Mabel Li饰）告诉新入职的联络员菲比（Aisha Dee饰）。



有时候留下来是最好的选择。你知道他在哪里，可以观察气氛的变化，帮助调节他们波动的情绪。

菲比很快就意识到，在一个压力重重的家庭暴力法律中心工作并不容易，尤其是在她经历了艰难的起步之后。在她工作的第一天，越是怕什么就越是发生什么。菲比犯了一个可怕的错误，导致客户面临生命危险。但菲比坚持了下来，她发现自己很擅长自己的工作，尤其是她非常关心客户的遭遇。她帮助的家庭暴力幸存者与她打交道时都感到舒适，菲比能够耐心倾听她们的遭遇和她们遭受创伤的故事。



Phoebe (Aisha Dee) with Eve (Virginia Gay), the unflinching CEO of the legal centre. Credit: Narelle Portanier 正如人们可以预料的，这个中心有时面临的事件可能会生死攸关。随着工作不断进行，紧张气氛也会不断加剧，好在我们也能得到片刻的喘息。菲比很快就与同事建立了友情，黑色幽默感帮助他们完成一天的工作。珍妮最初不喜欢菲比，她的原则是不与在这个中心工作少于六个月的人建立友情。但她在约菲比出去喝了一杯后，这个原则被打破了。她们很快在工作之外建立起了友谊。





菲比的朋友麦克斯（Hal Cumpston饰）是她的室友，也是她最年长、最亲密的朋友。尽管讨厌主流政治，但他仍在竞选市议会议员。他制造了一些喜剧性的时刻，比如他为了胜过对手而在一场严肃的关于当地政治的视频电话会议上吃披萨。菲比的朋友还有蕾拉（Chenoa Deemal饰），她是一位执著的记者，很喜欢菲比。她能看出菲比什么时候有所隐瞒，她的本能就是要找出她隐瞒的是什么。



Phoebe’s friend and housemate Max (Hal Cumpston). Credit: SBS 如果说工作还不够艰难的话，菲比还发现自己陷入了一种纠缠不清的关系中，这使她的工作和个人生活以及所有的一切都处于危险之中。每一集的情节都不断发展，菲比被一名侦探询问，暗示着一个不为人知的秘密，直到最后一集我们才会发现全部真相。





整部电视剧展示了一些个人受到的各种形式虐待的故事，例如经济虐待、情感虐待和强制性的控制。





珍妮特·安德鲁哈莎 (Janet Andrewartha) 以满满的同情和深度饰演了慈爱的母亲和祖母戴安娜，她的故事贯穿了整个剧集。我们目睹了她受到乔恩的虐待控制，她多年来一直打算离开他，最后抓住机会逃离了他的魔掌。但接下来的道路并不平坦，不仅凸显了家庭暴力受害者的路有多么艰难，而且也凸显了极为复杂的情况并没有简单的答案。



Diana (Janet Andrewartha). Credit: Sarah Enticknap 该剧的创作者向在家庭暴力领域工作多年的法律专业人士和心理学家寻求指导，力图真实地呈现故事，这部剧的确达到了这一目的。虽然从外表看这部剧讲述的是一名年轻女性在困难重重和快节奏的环境中工作的故事，但该剧也揭示了家庭暴力受害者的严酷生活现实。





这部电视剧明确显示出帮助这些受害者度过一生中最困难时期的服务资金不足而且资源缺乏的情况。这个中心的工作人员代表了许多社工、律师、心理学家和其他致力于改善受害者生活的专业人士。正如珍妮指出的那样，他们的工作时间是两倍，工资却仅有一半。



Jenny (Mabel Li) and Phoebe (Aisha Dee) socialising outside work. Credit: Sarah 《Safe Home 》不仅探讨了一个具有挑战性的主题，并以诚恳和现实的方式呈现了故事，它还是一部从一开始就会让你着迷的电视剧。这在很大程度上要归功于Aisha Dee饰演的菲比的魅力。通过在中心工作，菲比了解到家庭服务行业面临的许多挑战，并强调危险信号并不总是可以清楚预见。在很多方面，她的旅程为观众展示了一面镜子。我们发现，施虐者在日常生活中可能会被认为是好人，而且不容易被发现；



家庭暴力可能发生在任何人身上，即使是那些认为家庭暴力永远不会发生在自己身上的人。





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