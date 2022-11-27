“希望总是击败仇恨”：安德鲁斯庆祝选举胜利，盖伊宣布下台

安德鲁斯赞扬了工党令人信服的在维州大选中的胜利，说这是希望战胜仇恨的胜利。他也因这次胜利而在历史上留名。





工党在维州下议院获得多数席位后，安德鲁斯的母亲和妹妹拥抱他表示祝贺，工党忠实支持者对又一个四年执政期发出欢呼。





工党赢得至少52个席位，多于执政所需的45个席位，联盟党获得了25个席位，绿党至少有4个席位。





为了每个维州人的政府





安德鲁斯承诺他要为所有维多利亚人执政，包括那些没有投票支持他政党的人，他将胜利归于希望战胜仇恨。





安德鲁斯对欢呼的支持者说：“无论您如何投票，我们都将实现每一个目标，使每个维州人受益。”





他早些时候告诉支持者，维州大选是对强大、稳定的多数工党政府的一次正确投票。





他在墨尔本Mulgrave选区说：“改革巨匠和工党偶像基廷（Paul Keating）曾经对我说：‘孩子，领导力不是要做受欢迎的事情，而是要做正确的事’。”





“从本质上讲，他告诉我领导力是要做重要的事情，而这正是这个伟大国家的人民今天认可的。”





安德鲁斯回顾了维州面临的极大挑战，比如新冠疫情。



Credit: Getty / Asanka Ratnayake 他赞扬维州人团结一心抗击百年一遇的新冠病毒并且接种疫苗。





他说：“我们并没有像有些人说的那样分裂，相反我们相信科学，彼此团结互助。”





“这种善良、这种联系、这种团结、在今天也得到了证明。朋友们，希望我们总能够击败仇恨。”



Credit: AAP / James Ross 盖伊（Matthew Guy）在自由党连续第二次选举落败后宣布辞去自由党领导人职务。





周六选举失利之后，盖伊发表声明，证实他不会继续担任党的领导人。





他在周日上午说：“一旦明确了哪些自由党候选人将组成下一个议会党团，我将把他们召集在一起选举新的领导团队。”





“我不会成为领导职位的候选人。”





盖伊在自由党于2018年遭受大选失败后辞去了反对派领导人职务，然后于2021年9月重新当选。



Credit: AAP / JOEL CARRETT 工党将在接下来的四年中管理维多利亚州。安德鲁斯发誓要为提供免费的托儿服务、更多免费的TAFE课程和恢复州电力委员会而提供“积极的计划”。





联邦总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在Twitter上的一条消息中表达了他的祝贺。





他写道：“多么伟大的胜利。”





工党预计它将获得墨尔本东部的Glen Waverley的席位，部分抵消Nepean席位被自由党夺取和Richmond席位被绿党夺取的损失。





工党竞选主席和前副州长詹姆斯·梅利诺（James Merlino）表示，这是一次巨大的胜利。





他告诉记者：“在Footscray和Albert Park以及Pascoe Vale的那些席位中有激烈的竞争。我希望我们能在这些地方占上风。”





“总的来说，对于工党，我们的州长安德鲁斯能够连续第三次执政，这是一个非凡的胜利。”





昆士兰州州长帕拉什伊（Annastacia Palaszczuk）也发布了她对“大胜利”的祝贺。





资深自由党人士乔治娅·克罗泽尔（Georgie Crozier）告诉七号电视台，她对提前投票的安排感到失望。





这位联盟党负责卫生问题的女发言人说：“我们已经努力工作，我们认为这是一个非常强烈的信息，但显然维州公众没有感受到。”





周六早些时候，一些投票站的选票用完了，一些投票人不得不在空白票上用手填写。





维州选举委员会周六晚在Twitter上证实了选票短缺。





委员会说：“在此期间，选民获得了空白的选票，并在选票上用手写下候选人的名字。在这种情况下，这是可以接受的方法。”





绿党领导人班德（Adam Bandt）说，维多利亚州绿党“将获得在州选举中的最佳成绩”。





经过数周的早期投票，周六下午6点投票关闭，近200万维多利亚人进行了提前投票。





在440万维州选民中，几乎有一半已经提前投票或邮寄了选票，导致选举委员会警告说可能会延迟选举之夜选举结果的揭晓。





安德鲁斯打破传统，周四早些时候与妻子凯瑟琳和他的两个孩子一起提前投票。





安德鲁斯将成为维州历史上第五位任职3000天的州长，使他有资格被塑一尊铜像安放在墨尔本的州政府外。





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