【SBS学英语】工作场所英语合集

如果你想得到一份更好的工作、涨薪或与你的同事更好地合作，提高你的英语技能可以帮助到你。这里梳理出了几期播客，助你提高你的职场英语。
这些播客内容比较适用于高级学习者。
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【SBS学英语】第11集：求职面试常见问题
SBS Chinese
18/05/202212:49
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【SBS学英语】第32集：如何谈工资 | 在澳免费法律援助
SBS Chinese
07/03/202316:03
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【SBS学英语】第13集：要求灵活工作安排
SBS Chinese
18/06/202213:07
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【SBS学英语】第5集：如何请病假？
SBS Chinese
17/02/202208:27
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【SBS学英语】第21集：解决工作人际冲突
SBS Chinese
09/10/202211:23
请记住，能够说英语以外的语言是一种优势，而非劣势。
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