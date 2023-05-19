【SBS学英语】工作场所英语合集

如果你想得到一份更好的工作、涨薪或与你的同事更好地合作，提高你的英语技能可以帮助到你。这里梳理出了几期播客，助你提高你的职场英语。





这些播客内容比较适用于高级学习者。



LISTEN TO 【SBS学英语】第11集：求职面试常见问题 SBS Chinese 18/05/2022 12:49 Play

LISTEN TO 【SBS学英语】第32集：如何谈工资 | 在澳免费法律援助 SBS Chinese 07/03/2023 16:03 Play

LISTEN TO 【SBS学英语】第13集：要求灵活工作安排 SBS Chinese 18/06/2022 13:07 Play

LISTEN TO 【SBS学英语】第5集：如何请病假？ SBS Chinese 17/02/2022 08:27 Play

LISTEN TO 【SBS学英语】第21集：解决工作人际冲突 SBS Chinese 09/10/2022 11:23 Play

请记住，能够说英语以外的语言是一种优势，而非劣势。



