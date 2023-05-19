【SBS学英语】工作场所英语合集

这一合集助你提高在工作场所的沟通技巧。你将学习在专业场合最常用的英语表达方式。

Workplace English collection
如果你想得到一份更好的工作、涨薪或与你的同事更好地合作，提高你的英语技能可以帮助到你。这里梳理出了几期播客，助你提高你的职场英语。

这些播客内容比较适用于高级学习者。
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Published 19 May 2023 10:34am
Source: SBS
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