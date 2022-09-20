九年未见家人：侯赛因和其他难民希望难民签证状况得到即刻改变

Highlights 难民和活动人士正在向阿尔巴尼亚政府施加压力，要求给予他们永久签证。

澳大利亚约有19000名难民持有SHEV或临时保护签证。

2013年6月16日。这个日期刻在侯赛因·侯赛因（Hussain Hussain）的脑中。





因为那是他抵达澳大利亚的日子。





也是他最后一次见到他的妻子和孩子的日子。





Advertisement

侯赛因是一名罗兴亚穆斯林（Rohingya Muslim），2013年，他带着妻子、两个女儿和一个儿子逃离了缅甸对他的族群所施加的暴行。



A Rohingya Muslim who escaped Myanmar in 2013, Hussain Hussain hasn't seen his family for nine years due to the travel restrictions on his Australian visa. Credit: Akash Arora 但在一系列难以预测的事件发生后，他最终来到了澳大利亚，而他的家人则在泰国成为了难民。





“当时，我的大女儿14岁，我儿子13岁，我的小女儿才两岁，”侯赛因告诉SBS新闻。





“现在他们已经十几岁和二十几岁了，我已经很久没有见过他们了。”持有安全港企业签证（SHEV）且不被允许离开澳洲旅行的侯赛因说。



难民中普遍存在的问题

侯赛因并不是孤例。





在澳大利亚，大约有19000名难民持有SHEV或临时保护签证（Temporary Protection Visas，TPV）。





虽然这些签证类别允许他们在澳大利亚生活和工作，但是在学习、工作或海外旅行方面，他们并不享有与许多其他签证持有人或与澳大利亚公民一样的权利。





SHEV的有效期为五年，TPV的有效期为三年，持有人可以申请续签。





周日下午，数百名像侯赛因这样的难民聚集在悉尼市政厅外，参加由草根运动团体难民行动联盟（Refugee Action Coalition）组织的“一个不落”（No-One Left）抗议集会活动。



Sri Lankan Tamil refugee Vinothini Selvarasa delivers a speech at the No-One Left Behind refugee rally in Sydney. Credit: Akash Arora 维诺蒂尼·塞尔瓦拉萨（Vinothini Selvarasa）也参加了集会。她是一名斯里兰卡泰米尔人（Tamil），为躲避本国的战争，于2009年迁居澳大利亚。





塞尔瓦拉萨在澳大利亚做了几年的清洁工，为澳洲的劳动力做出了贡献。但因为她持有的是SHEV签证，她的女儿被认为是国际学生。





“我的女儿很快就到了上TAFE的年龄，但我没有钱来支付她的学费，”塞尔瓦拉萨告诉SBS新闻。



READ MORE 难民：从被拒之门外到开怀欢迎

卡利亚尼·英帕库马尔（Kalyani Inpakumar）也参加了这次集会，她是泰米尔难民委员会（Tamil Refugee Council）在新南威尔士州协调员。





她说，许多难民都面临着塞尔瓦拉萨所遇到的挑战。





英帕库马尔告诉SBS新闻，“有些孩子明年需要上大学，但由于他们的父母持有TPV或SHEV签证，都被认为是国际学生，所以他们必须支付全部学费。



“非法”、“船民”之类的字眼将难民非人化

英帕库马尔强调了TPV和SHEV签证持有者面临的一些其他挑战。





“对他们来说，买房、找工作和在澳大利亚扎根是非常困难的。”她说。



Kalyani Inpakumar is the NSW coordinator for the Tamil Refugee Council. Credit: Akash Arora 阿尔巴尼斯政府已承诺向TPV和SHEV持有人发放永久签证。





9月6日，难民行动联盟（Refugee Action Coalition）在堪培拉组织了一次类似的抗议集会。





在该抗议活动进行时，移民、公民和多元文化事务部长（Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs）安德鲁·吉尔斯（Andrew Giles）在其社交媒体上发布了一条信息，称阿尔巴尼斯政府将履行其承诺。





“阿尔巴内斯政府已经做出承诺，将需要我们保护的临时保护签证持有者过渡到永久保护——我们将遵守这一承诺，并尽快履行我们的承诺，”吉尔斯在Twitter和Facebook上写道。



但是英帕库马尔说，虽然政府已经做出了承诺，但还没有公布具体的时间表。





“我们非常高兴，他们已经宣布所有TPV和SHEV持有者将获得永久保护，但最好能让我们知道过程是如何，以及何时生效。”她说。



持过渡性签证的寻求庇护者面临更严重的挑战

伊恩·林图尔（Ian Rintoul）是难民行动联盟的发言人。





他告诉SBS新闻，目前有大约12000名寻求庇护者依靠过渡性签证（bridging visas）在澳大利亚生活，此外还有19000名难民依靠SHEV或TPV签证生活。



READ MORE 未完成申请程序 7500寻求庇护者或被递解

他说，他们的情况甚至更加“不稳定”。





林图尔说：“过渡性签证通常只签发六个月，这就导致了工作、租房、医疗保障和学校等方面的所有困难。”



对他们来说，一切都更加困难，而且一定是更加不稳定的，包括收入支持。 伊恩·林图尔，难民行动联盟的发言人

根据林图尔表示，虽然联邦政府承诺向TPV和SHEV持有者发放永久签证，让隧道尽头出现了一些曙光，但在政府却没有为在澳大利亚境内持过渡性签证的寻求庇护者制定任何计划内容。



READ MORE 难民数量下降 悉尼墨尔本两羁留中心关闭

“我们需要工党做出比已经承诺的更广泛的承诺。”他说。





“他们谈论TPV和SHEV签证是很好的，但他们仍然需要解决过渡性签证的问题。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



