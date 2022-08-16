两处军事基地发生爆炸 克里米亚进入紧急状态

在两个军事基地发生爆炸后，克里米亚宣布进入紧急状态。爆炸造成两人受伤，还破坏了一个发电厂、电力线路和铁轨。





周二清晨，大火和一系列爆炸震动了克里米亚丹考伊（Dzhankoi）的村庄迈斯科耶（Mayskoye）。





超过3000人已经从爆炸地点附近的住宅区内撤离。





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俄罗斯任命的克里米亚行政长官谢尔盖·阿克肖诺夫（Sergei Aksyonov）说，俄罗斯谴责这次爆炸为“破坏行为”——这是俄罗斯罕见地承认效忠乌克兰地武装团体正在对俄方控制的供应线路进行破坏。





他说：“我们现在看到国防部的官方声明，今天的事件是破坏行为。我们明白发生了什么。超过3000人已经从迈斯科耶和亚速斯科耶 的定居点撤离。他们被安置在一些临时住宿设施中，主要是学校。”





与此同时，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）指责美国试图延长乌克兰局势，这是他所说的华盛顿为维持其全球霸主地位所作努力的一部分。





普京在俄罗斯国防部于莫斯科举行的安全会议上发表了上述谴责。该会议有来自非洲、亚洲和拉丁美洲的官员参加。





普京还将美国对乌克兰的支持与南希·佩洛西（Nancy Pelosi）最近的台湾之行相提并论，声称这两种行动都是美国挑起动乱的尝试。





“乌克兰局势表明，美国正在试图延长这场冲突。他们以完全相同的方式运作，在亚洲、非洲和拉丁美洲助长冲突的可能性。美国在台湾问题上的冒险不只是个别不负责任的政治家的旅行，而是美国有目的、有意识地破坏区域和世界局势稳定的‘混乱’战略的一部分，是不尊重其他主权国家和国际义务的公然表现。”





他还强调，西方正在试图通过“建立新的军事联盟”来破坏欧洲的安全。





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