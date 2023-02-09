联邦政府为难民移民政策做出了改革

阿尔巴尼斯政府正式推翻了前联盟党政府针对于难民的家庭团聚申请的政策。





此前，在联盟党执政时期针对非法乘船入境的难民，他们提出的家庭团聚申请会被放在最低优先处理的签证审核级别。





如今，移民部长安德鲁·贾尔斯 (Andrew Giles) 坦言这项政策被阿尔巴尼斯政府推翻。对处理乘船抵达的难民提出的家庭签证申请的限制已被取消。联邦政府已经为难民家庭扫清了道路，使他们可以将家庭成员带到澳大利亚。与此同时，政府还增加了为复杂情况下的个人办理签证的移民工作人员的数量。目前20人的雇员组将翻倍至40人。





政府称此举是为了 "以人道的方式 "解决积压的签证申请。这一决定为数万名等待其申请被考虑的家庭成员开辟了一条签证处理之路。来自阿富汗和伊朗的家庭签证申请人预计将成为受影响的最大群体。





贾尔斯称联邦政府为改善这些团聚途径而感到自豪。他坦言：“对于这些永久签证持有人而言，他们中的许多人已经与家人分离了十多年时间。这种分离加剧了心理健康问题，给他们的生活带来了巨大和持久的不确定性。”







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