申请485类毕业生工作签证前 你需要知道的五件事

什么是485类签证？

485类签证（Temporary Graduate visa - Subclass 485），也称毕业生临时签证，分为毕业生工作系列（Graduate Work stream）和毕业后工作系列（Post-Study Work stream）两个类别，允许毕业生在澳洲生活、学习和工作，且没有工作时长限制。





其中，毕业后工作系列485类签证（PSW类）要求申请人在澳洲完成两年本科、硕士或博士的全日制学习，专业不限，且无需职业评估。





据 澳州内政部最新规定 ，自2023年7月1日起，部分专业的毕业后工作系列485类签证期限延长两年，其申请者最高可获得六年签证时长。





而毕业生工作系列485类签证（GW类）则要求申请人的所修专业须在澳洲技术移民中长期职业列表（MLTSSL）上。但在2022年7月1日至2023年6月30日期间提交的申请，不要求职业评估。





2021年12月1日后签发的毕业生工作系列签证期限暂时增加至24个月，其中香港和英国学生或将获得5年的签证时长。





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申请485类签证需准备哪些材料？

学生签证及入学确认函（Certificate Of Enrollment，COE）；

护照及出入境历史记录；

出生证明公证件或户口本公证件；

学业完成信（completion letter）和成绩单（official academic transcript）；

雅思总分不低于6分，单项不低于5分。PTE、OET等其他考试形式也可代替（3年内有效）；

澳洲无犯罪记录证明；

海外访客医疗保险（Overseas Visitors Health Cover，OVHC）；

目前，澳洲境内申请者无需进行体验。

据2022年10月18日内政部消息，澳洲境内大部分临居签证的体检要求被取消，以简化签证的申请程序。 Source: AAP / Mick Tsikas

什么时候提交申请？

据内政部规定，485签证申请需在学业完成后的六个月内提交，学业完成日期以完成信上的结课时间为准，而非毕业典礼或出成绩的时间。





那么，假如学生签证过期了才发现怎么办？





据内政部规定，学生签证过期的28天之内为宽限期（Grace Period）, 在这段时间内学签持有者可通过申请新的签证来延长在澳洲停留的时间。





但申请人只能申请学生签证，且一个人仅有一次宽限期。



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485类签证可以续签吗？

2021年1月20日起，485类签证正式接受续签申请。此前，每个留学生作为主申请人只能申请一次485类签证。





续签要求主申请人须同时满足两个要求：1. 必须是偏远地区本科或以上毕业生（除悉尼、墨尔本、布里斯班三大城市外，其他地区均为偏远地区）。2. 递交二签申请时必须持有毕业后工作系列485类签证。





除此之外，如果申请者的485类签证到期后，其配偶作为主申请人递交485类签证的话，申请者仍将有机会以副申请人的身份再次获签。



澳州偏远地区的国际学生可二次申请485签证，该举措被认为是为了鼓励国际留学生前往偏远地区居住和学习。 Source: AAP / AAP Image

485类签证到期后如何继续留在澳洲？

方法一：申请500类学生签证





一些485类签证持有者在签证到期后，选择申请500类学生签证继续读书。





除了就读研究生（Master）课程外，也有一些人选择就读收费较低的职业技能教育课程（Vocational Education and Training，VET)。





方法二：申请408类“疫情签证”





但2022年2月21日后，由于新冠疫情的旅行限制而无法离开澳洲的申请理由或将被拒。申请人须提供在澳的雇佣证明或工作确认信，且证明这是其唯一可申请的签证类型。





该签证无需申请费，且允许申请人多次出入境，签证时长可达12个月。





方法三：申请600类访客签证





不少人在485类签证过期后选择申请600类访客签证作为其短期停留的过渡签证。





申请者能获得三至12个月的留澳时间，但没有工作权限。





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