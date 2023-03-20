因挑选幼稚园争吵 大学讲师砍死华裔妻子后称“深感后悔”

40岁的迪肯大学（Deakin University）前电子媒体及性别研究讲师Adam Brown，被控在2022年4月30日在Croydon North家中后院用厨房刀袭击35岁的华裔妻子Chen Cheng，后者身中多刀后死亡。 被告已于去年认罪，上周五（3月17日）在墨尔本最高法院的量刑聆讯中啜泣。他将面临25年监禁。 法庭获悉，死者在中国出生，于2015年前来墨尔本求学，翌年结识被告。两人在2017年结婚，于2020年诞下麟儿。 该家庭没有记录的家暴事件，但被告曾在案发前一年就易怒的情绪问题看心理医生，而死者也曾在产后寻求心理治疗。

检控官Nanette Rogers表示，案发当晚，两人就孩子以后的幼稚园安排问题起争执，在屋中多个房间纠缠。被告称被对方吐口水、扇耳光、咬手臂，而他试图阻止并推开她。 两人去到厨房后均拿起刀具，一路扭打至后院。被告其后发现死者颈部受伤，大量出血。他尝试急救并打000。 邻居听到尖叫声后敲门，听见被告说“停止”、“下去”、“闭嘴”，又听到死者喊“救命，他要杀我”。邻居又去敲车库，被告让他们进屋后，一名邻居为死者急救。 死者最终身亡。尸检结果显示，她的脖子和胸部遭到3处致命伤。检控官指，被告没有解释如何令妻子受到多处严重刀伤，而自己仅受轻伤。 死者的母亲Liu Min表示，她在案发前几个小时才和女儿通话，形容其死亡是对其“致命打击”。 “我美丽的女儿在她认为最安全的家中被杀害了。如果你不爱她就离开，为什么要杀她？” 辩方律师David Hallowes表示，其当事人对事件非常后悔。 “他知道道歉是永远不足够。他每天醒来都希望没有发生......他想就自己做过的事受到惩罚。”