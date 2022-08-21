俄军在克里米亚再遭乌克兰无人机袭击

无人机袭击发生在克里米亚市靠近俄罗斯的塞瓦斯托波尔和京赤。





塞瓦斯托波尔的居民戈雷科娃（Natalia Goreykova）说袭击发出了很大的噪音。





“当我们早上醒来时，还在床上，我们听到了一些砰砰声，就像男孩们在公园里放鞭炮一样——砰、砰、砰。我们听到一声巨响，听来好像是大鞭炮的爆炸声响，而非炮弹爆炸声，然后一切都安静了。”





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最近乌克兰军方不断出动无人机袭击俄军据点，显示乌克兰军方愈来愈有能力打击远离前线的俄军据点。最近的事件是上周在俄罗斯吞并的克里米亚的一个空军基地发生巨大爆炸之后发生的。





乌克兰希望这次袭击将破坏莫斯科支持其占领所需的供应线。





与此同时，联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会通力合作，确保俄罗斯的粮食、化肥以及乌克兰的谷物能够顺利运送到全球各地市场。





古特雷斯（Antonio Guterres）在土耳其首都伊斯坦堡发出了以上的呼吁，而土耳其正努力协调促成相关的运输工作。





俄罗斯已经同意让船只通过黑海港口运送谷物出口。





古特雷斯表示：“就在昨天，我在敖德萨港亲眼目睹了小麦被运上一艘船，并填满了整艘船的情景，我很感动。对世界上的很多人而言，这是实现希望的象征。”



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