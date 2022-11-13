拉尼娜意味着高花粉指数：花粉症和感染新冠病毒的区别

感染新冠病毒的一些症状与花粉和尘螨等过敏原引发的花粉症症状相同。健康专家建议大家小心，因为草花粉在10月至12月期间往往最高。

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Credit: PonyWang/Getty Images

维州居民克拉克（Noriko Clark）在春天经常打喷嚏、流鼻涕和眼睛发痒。

每次出现这些症状时，她都会进行快速抗原检测，因为这些症状与新冠病毒感染症状相似。

克拉克告诉 SBS：“当我感到疲倦或喉咙不适时，通常是花粉症。不过我不敢大意，还是要做个检测。”

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澳大利亚卫生和老年护理部指出，新冠病毒和花粉症的常见症状包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、喉咙痛、感到疲倦或虚弱、头痛以及失去味觉或嗅觉。

是新冠病毒还是花粉症？

悉尼全科医生 Jason Yu 说，花粉症和新冠病毒的症状“通常有很多相同之处”，了解二者的区别很重要。
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Credit: Jason Yu
Yu医生解释说：“尽管花粉症英文名称里有发热的意思，但花粉症（也称花粉热）不会引起发烧，通常与肌肉和身体疼痛无关。”

“对于有花粉症的人来说，喉咙的不适通常是刺激感而不是酸痛。”

花粉症的其他症状可能包括：

睡眠断断续续，白天感到疲倦

注意力不集中，经常性的头痛

反复喉咙疼痛，声音变得嘶哑

脸痛或压迫感，嗅觉变得迟钝

成人频繁的鼻窦感染，儿童反复的耳部感染

Yu医生表示，他建议大家监测自己的症状走向。

他说：“花粉症往往是长期存在的，所以会时有时无。”

Yu医生解释说：“你有时感觉好有时感觉不好，可能会在某一天有症状，但第二天就消失了，或者它在下午消失或加重，那么这种情况更有可能是花粉症。但如果你的症状在逐渐恶化，那么你可能要考虑接受新冠病毒检测。”

人们可以参照政府资助的
健康网站
检查他们的症状。

花粉症和抗组织胺药（Antihistamines）


花粉症和其他过敏症，如荨麻疹、结膜炎和湿疹，通常使用抗组胺药来治疗。

但Yu医生说，抗组胺药并非对所有过敏症都有效，包括花粉症引起的鼻塞。

他说：“花粉症导致严重鼻塞的人应该进行适当的治疗，如果孩子因这种情况而需要用嘴呼吸，父母应该立即带孩子就医。”

Yu医生补充道：“如果你不及早治疗，可能会导致面部畸形。在青春期之前，这些畸形可能会变成永久性的。”

拉尼娜意味着更多的花粉

澳大利亚宣布连续第三次出现拉尼娜现象。这种天气现象可能会带来高于平均水平的降雨量，并导致花粉过多。

健康专家建议人们也要注意雷暴性哮喘。它是由空气中高花粉水平和某些雷暴天气的独特组合而引发的。

花粉粒被吸入雷雨云中，吸收水分，突然爆裂开来，然后被风裹挟。

Yu医生说，在花粉季节戴口罩会很有效。

他补充说：“口罩可以提供预防新冠病毒和防花粉症的双重保护。”

他建议有中度至重度花粉症症状的人进行过敏测试，寻求治疗并避免接触过敏原。

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Published 13 November 2022 at 9:43pm, updated an hour ago at 9:52pm
By Yumi Oba
Presented by Li Hua
Source: SBS