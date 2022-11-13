拉尼娜意味着高花粉指数：花粉症和感染新冠病毒的区别

维州居民克拉克（Noriko Clark）在春天经常打喷嚏、流鼻涕和眼睛发痒。





每次出现这些症状时，她都会进行快速抗原检测，因为这些症状与新冠病毒感染症状相似。





克拉克告诉 SBS：“当我感到疲倦或喉咙不适时，通常是花粉症。不过我不敢大意，还是要做个检测。”





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澳大利亚卫生和老年护理部指出，新冠病毒和花粉症的常见症状包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、喉咙痛、感到疲倦或虚弱、头痛以及失去味觉或嗅觉。





是新冠病毒还是花粉症？





悉尼全科医生 Jason Yu 说，花粉症和新冠病毒的症状“通常有很多相同之处”，了解二者的区别很重要。



Credit: Jason Yu Yu医生解释说：“尽管花粉症英文名称里有发热的意思，但花粉症（也称花粉热）不会引起发烧，通常与肌肉和身体疼痛无关。”





“对于有花粉症的人来说，喉咙的不适通常是刺激感而不是酸痛。”





花粉症的其他症状可能包括：





睡眠断断续续，白天感到疲倦





注意力不集中，经常性的头痛





反复喉咙疼痛，声音变得嘶哑





脸痛或压迫感，嗅觉变得迟钝





成人频繁的鼻窦感染，儿童反复的耳部感染





Yu医生表示，他建议大家监测自己的症状走向。





他说：“花粉症往往是长期存在的，所以会时有时无。”





Yu医生解释说：“你有时感觉好有时感觉不好，可能会在某一天有症状，但第二天就消失了，或者它在下午消失或加重，那么这种情况更有可能是花粉症。但如果你的症状在逐渐恶化，那么你可能要考虑接受新冠病毒检测。”





人们可以参照政府资助的 健康网站 检查他们的症状。





花粉症和抗组织胺药 （Antihistamines）







花粉症和其他过敏症，如荨麻疹、结膜炎和湿疹，通常使用抗组胺药来治疗。





但Yu医生说，抗组胺药并非对所有过敏症都有效，包括花粉症引起的鼻塞。





他说：“花粉症导致严重鼻塞的人应该进行适当的治疗，如果孩子因这种情况而需要用嘴呼吸，父母应该立即带孩子就医。”





Yu医生补充道：“如果你不及早治疗，可能会导致面部畸形。在青春期之前，这些畸形可能会变成永久性的。”





拉尼娜意味着更多的花粉





澳大利亚宣布连续第三次出现拉尼娜现象。这种天气现象可能会带来高于平均水平的降雨量，并导致花粉过多。





健康专家建议人们也要注意雷暴性哮喘。它是由空气中高花粉水平和某些雷暴天气的独特组合而引发的。





花粉粒被吸入雷雨云中，吸收水分，突然爆裂开来，然后被风裹挟。





Yu医生说，在花粉季节戴口罩会很有效。





他补充说：“口罩可以提供预防新冠病毒和防花粉症的双重保护。”





他建议有中度至重度花粉症症状的人进行过敏测试，寻求治疗并避免接触过敏原。





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