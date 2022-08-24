家长为何应考虑为孩子接种新冠疫苗 澳洲专家分析大数据详解四大疑问

要点 9月5日，澳大利亚将向五岁以下脆弱儿童群体推出新冠疫苗；

专家：对一些孩子来说，感染新冠情况可能很糟糕；

儿童接种疫苗出现副作用的情况比成人更少见。

今年早些时候，澳大利亚向所有5至11岁的儿童提供新冠疫苗。然而，在这一年龄组的230万符合条件的儿童中，只有40%接种了所建议的两剂疫苗。





悉尼儿童医院（Sydney Children's Hospital）儿科传染病专家布伦登·麦克马伦博士（Dr Brenden McMullan）说，家长可能对疫苗副作用有点担心，不确定自己的孩子是否需要接种疫苗。



LISTEN TO Paediatrician and Associate Professor Nick Wood has authored a safety report using vaccination data of 200,000 Australian children. In this interview, he clarifies all doubts and explains why every parent should vaccinate their child against COVID-19. SBS English 11/08/2022 14:21 Play

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通过使用20万澳大利亚儿童的疫苗接种数据，儿科医生、副教授尼克·伍德（Nick Wood）撰写了一份报告。他分析数据，并解释为何每位家长都应给他们的孩子接种新冠疫苗。





伍德说，疫苗接种率低有多重原因，人们没有时间带孩子到疫苗接种中心是原因之一。





此外，家长的想法和医学建议也是其中原因。





“六七岁孩子感染了新冠，家长可能认为，情况不是太严重，那么真的不需要急着接种疫苗。”





“还有一项建议是，如果你感染了新冠，那么至少要等三个月才能接种疫苗。因此，这可能是疫苗接种率低的另一原因。"



儿童需要接种新冠疫苗吗?

两位专家都表示，对大多数孩子来说，感染新冠的症状是轻微的；但对少数孩子尤其有潜在慢性疾病的孩子来说，感染新冠可能相当严重。





“一些孩子可能会病得很重，需要住院治疗。他们可能需要额外的辅助，因为呼吸不太好，饮食减少了，”伍德说。





他说，新冠疫苗可以防止儿童患上重症。





“即使你曾感染新冠，这种感染加疫苗也是有好处的，让你获得更多的免疫力，可能会保护你避免再次感染，”伍德说。



麦克马伦博士说，未接种疫苗的人，包括儿童更有可能感染新冠病毒。





“在新冠大流行早期，我们往往看到一些患有更严重疾病的青少年住院治疗。现在，我们在医院看到年龄更小的孩子。”



新冠疫苗的安全性如何?

那么新冠疫苗的安全性如何?这是许多家长心中的疑问。





专家表示，这些新冠疫苗已被认真研究并向全球数百万儿童施种。





在澳大利亚，这些新冠疫苗已经过药监局（TGA）评估，并由澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）推荐。





伍德是最近AusVaxSafety报告的主要作者。这份报告分析了20多万名5至15岁澳大利亚儿童的疫苗安全数据。





他说，对儿童来说，接种疫苗常见的副作用是注射部位疼痛和发红，这通常在接种疫苗后48小时内出现，并持续数天。





除此之外，在儿童和成人身上常出现的副作用还包括发烧、头痛和肌肉疼痛。





“但在儿童群体中，这些副作用比在成人中更为少见。与12至 15岁的孩子相比，5至11岁群体出现这些副作用的情况也要少见一些。”



伍德和他的团队没有发现12岁以下儿童有心肌炎的风险。





“这种风险在15至25岁的人群中更为多一点。这主要发生在年轻男性身上，在接种第二剂疫苗之后。有的年轻人或青少年可能会抱怨胸痛或心悸，”他说。





他说，如果出现这种感觉或者症状，那么需要去看全科医生或急诊医生，但这种情况并不常见。





麦克马伦作为传染病专家也会处理严重的疫苗副作用，并协助免疫接种。





“我照顾过感染新冠出现严重症状的儿童，比因接种疫苗出现副作用的儿童人数更多。”



建议儿童接种的疫苗有哪些？

目前，澳大利亚免疫技术咨询小组建议6个月至5岁的脆弱儿童群体接种两剂莫德纳（Moderna）的Spikevax疫苗。





“这一年龄组是最不可能因新冠而需住院的群体之一。少数因新冠住院或死亡的人，经常存在潜在的身体病况或免疫缺陷，” 澳大利亚免疫技术咨询小组说。



在2021年12月1日至2022年6月17日期间，，根据澳大利亚全国传染病监测系统（National Interoperable Notifiable Diseases Surveillance System）的报告，在0至5岁儿童群体当中超过35万人感染新冠，8人死于新冠。





5至11岁和12至15岁年龄组的所有儿童都可接种两剂辉瑞或莫德纳疫，第三剂疫苗的接种建议仅适用于脆弱群体儿童。



儿童会否出现新冠长期症状？

麦克马伦说，与儿童相比，成人出现新冠长期症状（Long COVID）更为常见。





他说：“大多数感染新冠的儿童会在几周之内真正恢复到他们的基线水平。”





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