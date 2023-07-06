香港警方逮捕四名被控协助海外活动人士的男子

香港国家安全警察周三逮捕了四名被指控支持海外异见人士和主张香港从中国独立的男子，两天前他们对几名驻外活动人士发出了悬赏令。





香港警方国家安全处在一份声明中说，这四名男子“涉嫌从运营公司、社交平台和移动应用程序中获得资金，以支持那些逃离海外并继续从事危害国家安全活动的人”。





该声明没有将这些逮捕行动与本周早些时候发布的八张针对海外知名异见人士的悬赏令联系起来。当地媒体援引未透露姓名的消息来源，将被捕男子与一个名为“Punish Mee”的网络平台联系起来，据称该平台被用来向八名被通缉的海外活动人士提供财政援助。





警方在声明中提到“涉嫌与外国势力勾结和有煽动意图的行为”，并称这些人涉嫌违反《国家安全法》，该法是北京在2020年爆发民主示威活动后对香港实施的法案。





警方声明表示：“他们还涉嫌在社交媒体平台上多次发布具有煽动性意图的帖子，包括挑起对中央（中国）和香港特别行政区政府的仇恨，以及鼓吹‘香港独立’的内容”。





该声明没有给出被拘留者的姓名。





一名路透社的目击者看到，现已解散的民主团体香港众志（Demosisto）的前主席林朗彥于周三从香港葵涌区的一栋工业大厦被带入一辆警车。





两名知情人士告诉路透社，林朗彥是警方声明中提到的四名被捕男子之一。





警方表示，他们凭法院的搜查令搜查了被拘留者的家和办公室，并查获了一些相关文件和电子通讯设备。





警方补充表示，这些人被拘留是为了进一步调查，不排除进一步逮捕的可能性。



赏金

香港当局提供了每人100万港币（约19万澳元）的悬赏金，以获得逮捕这8名海外活动家的信息。





香港众志由现已入狱的民主活动人士黄之锋（Joshua Wong）和八名被通缉的海外活动人士之一罗冠聪（Nathan Law）领导。该组织于2020年被解散，就在中国人大通过国家安全法后的几个小时。





这些海外活动人士驻扎在几个国家，包括美国、英国和澳大利亚。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周三表示，香港对两名澳大利亚居民进行悬赏是“不可接受的”。





香港行政长官李家超星期二表示，这8人将被 “终身追捕”。





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