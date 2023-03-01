15分钟城市：便民计划如何被一些人视为控制大众行动的阴谋？

酒吧、餐馆、商店、公园和当地的全科医生都在步行范围之内, 这听起来像是一个值得追求的构想，对吧？





但是阴谋论者不这么认为，他们认为15分钟城市（15-minute cities）的想法是一个 “歇斯底里的地狱景象”，是控制大众的宏大计划的一部分。





身处其中的是邓肯 · 恩莱特（Duncan Enright），他是英国的一名地方政界人士，白天从事旅游和发展战略工作……就是这样。





他并不是什么神秘的人物或经过精挑细选的 “精英”。然而，成千上万的人相信他是这一精心策划的计划的主谋，目的是陷害选民。以至于脸书（Facebook）上出现了一些群组、偏执的视频和推动反抗的抗议活动。





恩莱特先生正被各种信息所困扰——甚至是死亡威胁——因为他参与了一项旨在改善英国牛津市居民生活质量的提案。





该提案归入被称为15分钟城市的城市规划概念，此后这被一些人认为是一个阴谋。



这项提议让一些人感到愤怒的是旨在减少拥堵的驾驶限制措施。这些措施将限制私家车在没有许可证的情况下穿过郊区的小街道，并让公共汽车和骑自行车的人优先通过。如果违反了这些限制，可能会被处以罚款。





该市政府计划用摄像机对车牌进行识别，从而对该计划进行监督。但这也导致了一些人对监控的指责，认为是被迫留在他们的“区域”内。





在澳大利亚，对15分钟城市的恐惧也笼罩着一些人。





澳大利亚人怎么看？





墨尔本市不断收到“受惊吓的人”发来的信件，信件表达了他们的担忧。





副市长尼古拉斯 · 里斯（Nicholas Reece）告诉The Feed：“看，当我收到第一封时我就笑了。”





但现在这个数字已经接近十二封，他对这么多人写信来感到担忧。



15分钟城市的概念不仅应该通过交通的便利和联通来提高人们的生活质量，它还打算通过鼓励步行和自行车骑行来改善人们的健康，并通过减少对汽车的依赖来促进环境的改善。





里斯先生说：“15分钟城市计划没有什么好让人担心的，却有很多让人喜爱的地方。”





“这种疯狂的阴谋论认为，15分钟城市将要求人们获得通行证才能离开他们的区域，或者阻止他们离开他们所在的地区，这是非常荒唐的。“



Protesters carry placards through the shopping mall warning of 15-minute cities and the Covid-19 vaccine. Source: Getty / SOPA Images/LightRocket “事实上，15分钟的城市将给人们更多的自由和机会，让他们就近享受生活中最美好的事物。”





一位12岁女孩于2月19日在英国向大约两千名抗议者发表演讲。





她说，“区域”的想法——牛津大学并没有提出这个想法——将意味着像她这样的孩子必须走很长的路才能回家。





“他们会说，‘你可以步行回家’。而这对我来说，步行回家会安全吗？我作为一个12岁的女孩在黑暗中独自走回家？”她质疑道。





“然后他们会说，‘哦，我们已经想到了。你将是安全的，将会有一千个摄像头在街道上跟着你，追踪你，”她补充说。





“再多的摄像头也无法阻止想要攻击我的人。”





在脸书上，成千上万的人在基于所在地的群组中联系，拒绝15分钟城市。





在TikTok上，有几十万人观看的视频暗示观众要拨开蒙骗，清醒过来。



一些人将其与《饥饿游戏》系列相提并论，后者在其虚构的故事中把人们分成几个区。在网上，一些人非常害怕这个提议，他们呼吁在英国举行大选。





其他人则问一些相信的人：“你喜欢开车30分钟去买菜，或者在紧急情况下坐一个小时的救护车吗？”





一些人回答说 “是”。



15分钟城市在澳大利亚能行得通吗？

这一城市规划最初的概念是由法国哥伦比亚城市学家卡洛斯 · 莫雷诺（Carlos Moreno）在2010年前设计的，并在新冠大流行期间作为中心规划的支柱被世界各地的许多市长所接受。





许多地方支持这个计划，包括新加坡和墨尔本，力争实现20分钟城市。2016年，中国城市保定和广州也同样呼吁建立15分钟生活圈。





但仍有一些人对15分钟城市提出批评。



一些国际城市规划师对其可能给城市带来的破坏提出了担忧。





悉尼大学教授约翰 · 斯坦利（John Stanley）在交通和城市规划领域工作了近五十年，他说这通常不会引起争议。





“墨尔本有这个想法已经八九年了，但没有做大量的工作来实施它，”他对The Feed说，如果想实现这个目标，各级政府需要进行更多的投资。





“这需要30年的时间，实际上你必须要各部门的协同努力，因为你必须改变你的城市的形态和设计来完成它。”





以澳大利亚为例，他说围绕住房负担能力的危机威胁着15分钟城市的构想。





他说：“你正在让人们搬出边缘地带，因为那里的住房最便宜，但那里的住房最便宜的原因是它不靠近工作地。”





悉尼大学的城市规划师和政策分析师妮可 · 古兰（Nicole Gurran）教授说，澳大利亚的人口密度并不高，许多人喜欢后院，30分钟城市更现实。





“一切都可以在15分钟半径内的想法在这里真的不太可行。”





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