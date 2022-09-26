心理健康自查：我现在感觉如何？

它还能告诉你你目前所做的关爱心理健康的措施是否有效，你是否需要咨询全科医生等专业人士来采取更多行动。





下图中包含六个心理体检问题，您可以用它们来判断自己的心理健康水平。这套问题来自乡村及偏远地区心理健康中心（Centre for Rural and Remote Mental Health），由SBS与拥抱多元心理健康项目（Embrace Multicultural Mental Health Project）合作改编推出。



拥抱多元心理健康项目由澳大利亚心理健康协会（Mental Health Australia）推动，致力于推动全国范围内对多元文化和语言社区内心理健康和自杀干预的关注。





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该项目提供一个全国性平台，供澳大利亚心理健康服务和多元文化社区获得适合各多元文化社区的心理健康服务与信息。





来自该项目的露丝·达斯（Ruth Das）通过SBS为大家讲解在进行心理体检回答每个问题时应考虑到的方面。





问问您自己：





问题1. 我感觉如何？





跟进问题： 我现在的感受还好吗？我是否需要咨询医生获得更多帮助？





问题2. 我的睡眠质量如何？





跟进问题： 我入睡是否困难？我是否在床上长时间无法入睡、辗转反侧？





问题3. 生活中的小事是否比平常更容易让我不快？





跟进问题： 人们是否注意到我更加易怒？我是否因为别人一句话而发怒？





问题4. 我是否感到失控？





跟进问题： 我是否情绪多变？





Das小姐说，这些问题的答案能告诉我们我们是否需要帮助。





之后，还有两个跟进问题：





问题5. 我今天是否有运动？





“如果感到情绪低落、内疚或者沉闷，很容易会不想做任何事。很难找到动力，”达斯小姐说。





当负面情绪让人难以从床上爬下来时，做一些看起来很小的事情能起到巨大的作用，比如说读书或者做园艺。





从小事开始，慢慢渐进到能促进身体和心理活动的活动。





“锻炼一下、做你喜欢的事情、参加社区活动、信仰活动，甚至是竞技体育。”





“你可以加入一个读书俱乐部、象棋俱乐部或者任何能让你的心灵和身体动起来的社交活动。”





“确保你在保持你的身体健康。吃好、吃饱、睡足觉。减少摄入酒精或者其他药物。”





问题6. 我和我喜爱的人们联系过吗？





当你没有动力进行活动或者开始改变时，邀请你喜爱的人和你一道也许能助你一臂之力。





“你可能会把自己和其他人隔开来，不想像你平常那样见朋友。人们注意到你的变化，留意到你不如平常那样外向。这时和人们分享你的感受很重要，”达斯小姐说。





“问问他们是否能和你一起。也许只是一起喝一杯咖啡。这是种分担心理负担和寻求支持的好办法。”





在澳大利亚多元文化社区中，和心理健康有关的羞耻和负面标签仍然广泛存在。





但达斯小姐强调，尽管这些羞耻感或尴尬感可能仍然存在，我们应该让求助行为在这些社区中变得正常化。





如果你需要更加专业的心理健康帮助，您可以向全科医生咨询。





“如果需要的话，您还可以在看全科医生的时候要求翻译服务，”达斯小姐说。





“如果你没有固定的全科医生但想找一位，您可以在寻找时问问他们在心理健康方面的经验。”





您也可以在看医生时带上家人或者朋友作为支持，这样他们可以帮医生为您解释您的情况。





“您去看全科医生时，他们会问您一些问题，以找到什么样的帮助和治疗对你最好。你可以问问你都有哪些选项。”





“向人求助并不是什么丢人的行为。记住，起起伏伏都是人生正常的一部分。”





达斯小姐强调说，长期存在的负面情绪不应该忽视。





“也许你在很长一段时间内一直感到压力很大，或者你发现自己没有办法做你该做的事情。”





“我们鼓励人们尽早自查自己的心理健康。”



