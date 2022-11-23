助其安居澳洲 华人社工所见证的乌克兰难民群体的努力与挣扎

尽管俄乌两国间的冲突已旷日持久，但在今年二月这场战争全面打响之前，没有人会预料到这一幕的到来，现居澳大利亚的乌克兰人佳丽雅（Galiya Faskhutdinova）便是其中一人。





她告诉SBS中文普通话节目：“对我来说，这一切就是一场真实的噩梦。”





“我们（之前）都不相信俄罗斯会对乌克兰发动战争，我们觉得俄罗斯只是为了吓唬我们。”





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2月24日，俄罗斯总统普京（Vladimir Vladimirovich Putin）以“非军事化、去纳粹化”的理由动员俄军进攻乌克兰，使冲突正式白热化为全面战争。





佳丽雅这样回忆“噩梦”发生时的猝不及防：“那是早上凌晨五点时分，非常早，我突然收到一条信息，是我的老板发过来的，他说，‘战争爆发了，你今天不用来上班了’。”



Galiya Faskhutdinova 俄罗斯是否会攻打乌克兰，这曾经也是中国留学生Rachel Shi在莫斯科国立大学攻读经济学学位时关注和谈论的话题。





2018年前往俄罗斯求学的Rachel告诉SBS中文普通话节目：“我2020年5月在写毕业论文，开始有俄乌之间的一些冲突。”





“当时我们都没有想到俄罗斯会打乌克兰，包括一些医生等学历较高的人在聊天时都觉得，想不到，二十一世纪了（如果）还用战争来解决冲突，他们觉得很不理智。”





“6月离开时，老师还问我战争对俄罗斯的经济影响如何。”





这个话题一直延续到Rachel回到中国后，当她与自己的俄罗斯朋友交流起战争带来的影响时，她从普通俄罗斯民众那得到的回答是——物价飞涨，“一瓶可乐约合20元人民币，原来也就约合6、7元。”





而对于佳丽雅这样的乌克兰人说，战争的影响远远无法用可乐昂贵与否来衡量——佳丽雅和妈妈就此踏上了辗转防空洞、逃亡西乌克兰的漂泊之路。



Galiya Faskhutdinova Credit: Nicholas Buenk 尽管自己的房子被炸毁，但在西乌克兰期间， 一无所有的佳丽雅和妈妈得到了一名陌生人的慷慨援助，对方给了她一套独立公寓的钥匙，令母女二人在西乌克兰能有暂时的安身之所；而原本身为社工的她，期间还与国际慈善机构联系，筹款帮助100多家养老院的6000多名老人获得食物和药品。





佳丽雅回忆：“每天晚上我都听到头顶上的爆炸声，我开始彻夜难眠，我觉得我自己有点崩溃了。”





“我当社工时与我联系的澳大利亚慈善组织不断地告诉我，‘你来澳大利亚吧，澳大利亚政府会给你们提供免费的住宿、基本的生活费，还会让你去学英语等’，于是我就心动了。”





俄乌战争爆发后，联邦政府设立了一个特殊的临时人道主义签证，帮助乌克兰人获得特别的定居支持和财政福利。





仅仅在今年2月23日至7月31日期间，内政部便向乌克兰人发放了近9000份签证，其中大部分为临时签证。





内政部一位发言人说：“内政部继续优先处理乌克兰公民的签证申请，特别是那些与澳大利亚有密切个人联系的人。”





“为方便紧急旅行而提出的临时申请一般会在几天内得到处理。”





佳丽雅也说：“澳大利亚政府快速地审理了我们的签证，我周围有些人在两天内就拿到了签证来到澳大利亚，而我用了五天，并没有要求我们提供银行证明等等，我只是花了一笔钱买了机票来到澳大利亚。”





母亲因为难舍乌克兰而不愿一同前来，佳丽雅哽咽道：“妈妈说，‘你去吧，我很开心，因为你可以生活在一个安全的地方’。”



Galiya Faskhutdinova and her mum in Ukraine before the war 于是，正如其他数千名同胞一样，佳丽雅飞来了南半球这个让她倍感安全的国度，而这一批乌克兰难民的到来，让澳大利亚人真实体会到了他们的努力与挣扎。





Metro Assist的工作人员洪菁（Jing Hong）说：“我觉得澳洲能接收到这一批乌克兰新移民，是非常幸运的，因为首先他们非常愿意工作，为社会做贡献，第二他们的技能是我们社会非常需要的。”





Metro Assist是一家运营多年的帮助新移民和难民的机构，而洪菁的工作是帮助乌克兰群体拿到澳大利亚驾照、为其提供就业培训和信息。





她说：“我们提供道路安全讲座，告诉他们怎么转驾照，另外我们提供了免费的驾驶培训，帮助他们尽快地把他们的国内驾照转成澳洲驾照。”





“大部分人都是高技能（人士）、受过高等教育，非常礼貌，衣着和谈吐都非常让人舒服。这个群体非常愿意工作，在乌克兰已经在做高技能的工作，所以来澳洲后他们并不愿依赖福利，而是着急地想要工作。”





但她观察到：“还是有些紧张和沮丧，（英语）语言（的限制）的确造成了非常大的困难。”



Jing Hong 乌克兰难民群体在语言方面暂时的障碍，令中国留学生Rachel的俄语技能无意中又有了用武之地。





她告诉SBS中文普通话节目：“本来我以为俄语过几年就会忘了，但没想到能用曾经所学的语言帮到乌克兰难民。”





Rachel在结束俄罗斯的留学生涯后又辗转来到澳大利亚，她在社交媒体看到志愿者征集信息后便报上了名，目前已经开始与乌克兰新移民通话了解他们的困难。





身为在澳一名中国人，Rachel说：“乌克兰人和俄罗斯人在我心里都差不多，跟他们关系都很好。”





“（在俄罗斯时有）两位老师是乌克兰人，我当时一句俄语不会说，（老师）在学校门口等着我、帮我办住宿。”





Rachel感叹：“我真的觉得他们人很好，但是却要遭受战争给他们的影响。“



Rachel Shi and her language teacher Alla Zhukovska 语言之外，洪菁及其所在的Metro Assist机构还会乌克兰群体提供求职方面的帮助，比如如何找工作、一对一了解他们想找什么工作、如何应对面试、修改简历等，“已经有几位找到工作了”。





洪菁说：“战乱的乌克兰对我来说，只是新闻上看到的一个场面，但现在忽然觉得离我其实也很近，就在我身边。”





她为能帮助到他们而高兴，却又感叹“不知道自己还能做什么太多的”。





“现在这个群体非常需要帮助，非常担心（乌克兰）国内的亲人朋友们，因为冬天快要到了，他们的暖气系统被破坏了，如果他们没有这个暖气系统，他们是过不了冬的，他们是非常担心的。”





世界卫生组织在本周一警告说，由于乌克兰电网受到俄罗斯的一连串攻击，数百万乌克兰人的生命在这个冬天面临危险。俄罗斯一直以能源基础设施为目标，发动导弹袭击，使乌克兰全国各地在气温骤降时缺电。





世界卫生组织欧洲区主任汉斯·克鲁格（Hans Kluge）博士警告说：“这个冬天关乎生存，将威胁到乌克兰数百万人的生命。”





而这也正是佳丽雅目前最为担心的事，所幸，最牵挂的妈妈终于同意申请来澳签证与她团聚。



Galiya Faskhutdinova Credit: Photo by Galiya Faskhutdinova 就读技术学校、努力地学习英语，佳丽雅得到了很多澳大利亚人的鼓励，她相信自己能找到工作、尽快为社会作出贡献。





同时，她仍在继续慈善筹款活动，希望为身处寒冬中的乌克兰女士兵提供一些保暖衣物。



