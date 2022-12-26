“拍摄蘑菇完全改变了我对世界的看法”：澳洲摄影师作品亮相中国

一场以蘑菇为主题的展览在中国云南的昆明当地美术馆刚刚落幕，这个名为“蘑菇之语：万物互联的网络” （The Language of Mushrooms：The Interspecies Internet）的展览带领人们以多样的、超出想象的方式走入蘑菇的世界，重塑人们对于生态系统及生命的认知。





两位澳大利亚艺术家——真菌摄影师斯蒂芬·阿克斯福德（Stephen Axford）与纪录片导演、制片人凯瑟琳·马西尼亚克（Catherine Marciniak）是来自全球的三十多名参展艺术家的一员，他们的参展作品包括了阿克斯福德深入云南省景东县哀牢山自然保护区所拍摄的40张灵动、奇异、诡谲的蘑菇摄影，以及两人的四部视频作品。



真菌摄影师斯蒂芬·阿克斯福德（Stephen Axford）与纪录片导演凯瑟琳·马西尼亚克（Catherine Marciniak）的作品在昆明当代美术馆展出。 Credit: Jeff Crosby/ Contemporary Gallery Kunming 真菌摄影师斯蒂芬·阿克斯福德（Stephen Axford）与纪录片导演凯瑟琳·马西尼亚克（Catherine Marciniak）的作品在昆明当代美术馆展出。 Credit: Jeff Crosby/ Contemporary Gallery Kunming 凯瑟琳·马西尼亚克在昆明当代美术馆展出的视频之一《云南真菌之旅》（Yunnan Fungi Safari）。



两人目前拥有一个“痴迷于真菌”的创作团队Planet Fungi，过去十年间，他们在澳大利亚和全球其他地区考察、记录形形色色的蘑菇，通过照片、延时摄影及视频等方式将观众带到世界各地奇妙的蘑菇世界之中。





在阿克斯福德与马西尼亚克合作的视频《真菌如何改变了我的世界观》（How fungi changed my view of the world）中，阿克斯福德讲述了自己如何从一名软件工程师转变成为真菌微距摄影和延时摄影方面的专家、进而成为自然学家和科学们家的合作者的过程。



他说这一切开始于2003年无意中从家附近的丛林中拍摄到的一朵紫色蘑菇，学名叫Cortinarius archeri。





他说：“我妻子在这五年前患乳腺癌去世，我也得了可能会危及生命的疾病。但我都熬过来了。”





“但当你面对死亡的时候，就会重新思考生命。我当时想重新塑造我自己。”





他说，家乡沿海的荒野和古老森林成为自己的“避难所”。





“在我拍了这个蘑菇之后 ，我对真菌产生了兴趣。我不再往上看，而是往下看。”



从最初对于蘑菇色彩的专注，阿克斯福德渐渐开始对蘑菇的形态和结构产生兴趣，而这与菌类学家的研究相得益彰。





他与云南的不解之缘缘于2014年，应中科院昆明植物研究所彼得·莫蒂默（Peter Mortimer）教授的邀约，先后展开了四次云南之旅，拍摄并记录了偏远的亚热带森林中的真菌。





他说：“在澳大利亚，我们是所谓的‘真菌恐惧症’社会，人们不太敢吃森林里的菌类。但在云南，我们发现人们食用的菌类多达900余种。”





在云南，他和团队在当地人的介绍下认识了许多美味的蘑菇，当地村民还分享哪些蘑菇可以食用以及如何烹饪。



斯蒂芬·阿克斯福德（Stephen Axford）在云南拍摄的蘑菇 Credit: Stephen Axford 斯蒂芬·阿克斯福德（Stephen Axford）在云南拍摄的蘑菇 Credit: Stephen Axford 斯蒂芬·阿克斯福德（Stephen Axford）在云南拍摄的蘑菇 Credit: Stephen Axford 斯蒂芬·阿克斯福德（Stephen Axford）在云南拍摄的蘑菇 Credit: Stephen Axford 斯蒂芬·阿克斯福德（Stephen Axford）在云南拍摄的蘑菇 Credit: Stephen Axford 而让他对世界看法的再次变化也是由于在中国森林里的考察。





阿克斯福德说：“在中国的森林里，我们开始了解树木、动物及真菌是如何依存的。”





“所有生物都相互依存，所有生物都构成了我们所说的森林。森林并不只是一大堆树。”





他以鸡枞为例：“鸡枞从地表以下一米的地方穿透地面，还和白蚁互惠共生，这表示这两个物种无法离开对方而生存。”





“而在澳洲有白蚁，却没有鸡枞。”





位于西南边陲的云南是全球最主要的野生菌类的生长地之一，中国的西南山区也是全球34个物种最丰富的热点地区之一。



据中国媒体报道，该展览的策展人叶滢认为，在全球性疫情和生态危机蔓延的特殊状态下，需要反思以人类为中心的观念，真菌作为大自然的纽带，也在挑战我们对非人类智能的理解，从协作的角度思考万物间的联结和相互影响，去想象一场由真菌引发的文化与生物层面的变革。





如今这场展览虽已落幕，阿克斯福德与马西尼亚克对于蘑菇和生命的探讨仍在持续，比如在这段网络延时摄影中就能见到最早由阿克斯福德发现的蓝蘑菇，后经菌类学家汤姆·梅（Tom May）博士认定为一种新物种。





这个外貌迷人的蘑菇至今尚未命名，而阿克斯福德在尝试多次才采集到了这种“澳大利亚最美的蘑菇”（汤姆·梅博士语）的生长过程。

