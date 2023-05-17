如何在SBS上观看世界乒乓球锦标赛的直播

5月26日至28日，在SBS On Demand上点播观看2023年ITTF世界乒乓球锦标赛决赛。





最优秀的双打和单打选手将来在南非德班，争夺获得世界冠军和2000个世界排名积分。





该赛事84年来首次回到非洲大陆，将云集全球的天才选手及非洲的明星选手，这使本届大赛成为焦点。





两届非洲冠军、入围2016年奥运会四分之一决赛的选手，来自尼日利亚的夸德里·阿鲁纳（Quadri Aruna）是一位极具潜力的本土球手。





在其他乒乓球赛事中大放异彩的中国乒乓球四人组也将参加此次赛事，即世界排名第一和第二的男单选手樊振东、王楚钦，以及女子世界排名第一的孙颖莎和世界排名第二的王曼昱。





上述名将还将在男女混合双打赛中并肩作战，竞争激烈。





在德班举行赛事期间，最伟大的球手随处可见。不要错过在这场大赛中观看他们的巅峰对决。



如何在SBS上观看2023年ITTF世界乒乓球锦标赛的直播？

5月26日，周五





四分之一决赛：第一场





晚上9点至凌晨2点（澳大利亚东部时间）







SBS On Demand直播





活动清单：



混合双打决赛+颁奖典礼

女子单打四分之一决赛1

男子单打四分之一决赛1

男子双打半决赛1

男子双打半决赛2

女子单打四分之一决赛2 - 男子单打四分之一决赛2

四分之一决赛： 第二场（周六清晨）





凌晨2点半至6点半（澳大利亚东部时间）





SBS On Demand直播





活动清单：



女子单打四分之一决赛3

男子单打四分之一决赛3

女子双打半决赛1

女子双打半决赛2

男子单打四分之一决赛4

女子单打四分之一决赛4

5月27日，星期六





半决赛： 第一场





晚上9点至凌晨12点（澳大利亚东部时间）





SBS On Demand直播





活动清单：



女子单打半决赛1

女子单打半决赛2

男子双打决赛+颁奖仪式

半决赛： 第2场（周日清晨）





凌晨1点至2点30分（澳大利亚东部时间）





SBS On Demand直播





活动清单：



男子单打半决赛1

男子单打半决赛2

女子双打决赛+颁奖仪式

5月28日，星期日





单打决赛





晚上9点至凌晨12点30分（澳洲东部时间）





SBS On Demand直播





活动清单：

