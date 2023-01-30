“如果她关心孩子，就不会从事间谍活动”：透露的罕见谈判中窥见在中国被拘澳洲人

要点 巴克说，他周末在Box Hill的一个农历新年活动中，询问了被拘留的澳大利亚人成蕾的人身安全问题。

据报道，一位中国领事官员告诉巴克，如果成蕾“关心她的孩子，她就不会进行间谍活动”。

巴克对争议并不陌生，他说他之前呼吁停止在Box Hill市政厅上方悬挂包括中华人民共和国国旗在内的外国国旗，因此被禁止使用微信。

巴克告诉SBS中文，他在周六的一个农历新年活动中，就被拘留在中国大陆的澳大利亚记者成蕾一事，与中华人民共和国代理总领事曾建华接触。





巴克说，他告诉曾先生，他认为成女士有权与她在墨尔本的孩子们在一起，自2020年8月她被指控泄露国家机密后，孩子们就没有见过他们的母亲。



Acting Chinese Consul General Zeng Jianhua speaking at the Box Hill Lunar New Year event on Saturday. Credit: Aaron Wan 他说，他在一个贵宾区找到了这位代理总领事，当时墨尔本的大部分华人社区和澳大利亚政界人士都参加了农历新年庆典的开幕式，包括总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）的突然来访。





巴克说，他感谢曾先生出席该活动，然后就成蕾和她错过了澳大利亚的农历新年庆祝活动这一事实与曾先生进行了交锋，而这正是家庭团聚的时刻。





“（成蕾的）孩子们住在当地，我们需要她回来。这是一个大问题，”巴克说他告诉曾先生，然后补充说他反对去年3月31日在北京对她进行的封闭式审判，并要求中国大陆“......把她还给她的孩子们”。





他告诉SBS中文，曾先生回应他说：“......如果她关心她的孩子，她就不会从事间谍活动”。





他说，这是他第一次见到这位中国官员，在中国和澳大利亚的双边关系“从冰点升温”之际，他发表了超出中国官方口径的言论。



中国驻澳大利亚大使肖千最近在中国驻堪培拉大使馆举行的农历新年新闻发布会上说，他希望成蕾和澳大利亚同胞杨恒均的拘留问题能够很快得到解决。





此前，中国官方对成蕾被拘留一事的回应是，司法机关正在按照中国法律处理这些案件，相关个人的合法权利受到充分保护。





去年圣诞节前，澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）飞往北京会见了她的中国同行，她说澳大利亚政府将继续推动释放这两名澳大利亚人，并寻求更多定期领事访问。





在秦刚于12月30日取代王毅成为中国外交部长后，外交贸易部（Department of Foreign Affairs and Trade）告诉SBS中文：”定期对话和接触对于避免误传和推进双边关系至关重要。“



