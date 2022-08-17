澳大利亚租户冬季面临困境 与疾病、霉菌和寒冷“作战”

萨姆（Sam, 化名）一直都在租房。对她来说，在冬天和夏天，应对寒冷和炎热都是一场艰苦的战斗。





在此前租过的房子中。她感觉都差不多。但是她现在租住悉尼大都会区一幢旧砖公寓楼的单元，情况大不一样。她说：“这个冬天非常冷。”





她说，她觉得自己的公寓“缺少很多东西”，特别是在保暖方面。





Advertisement

事实上，萨姆知道房顶没有隔热层，这是她最近在天花板坍塌时发现的。





不仅仅是夏天，如今冬天对她来说，也比较难熬。她的客厅里只有一台逆循环空调，必须运行“相当一段时间”才能让家里各处暖和起来。





萨姆说，她试图采取一种节能方法来保暖。她自己花钱，安装了保暖窗帘，希望能保持室内热量。为了保暖，她还穿多了几件衣服。





但她说，在今年较冷的几个月里，靠此保暖“几乎是不可能的”。





“在夏季，当我们不使用电器时，我们会尽量关掉电源和电器。但是今年冬天不得不长时间运行取暖的设备，”她说。



租户在冬天瑟瑟发抖

萨姆并不是唯一有这种经历的人。倡导组织Better Renting的一份新报告跟踪了70多套出租屋在6月和7月的温度，发现出租屋室内温度通常低于安全水平。





它指出，世界卫生组织提出，安全且平衡的室内温度最低为18摄氏度，以保护在寒冷季节中普通人群的健康。





对于所跟踪的出租屋室内温度低于18摄氏度的情况，这份报告披露的情况如下：新州，85.1%的时间；维州， 80.2%的时间；南澳州，79.2%的时间；西澳州，56.5%的时间；塔州，91%的时间；昆州；28.6%的时间；首都领地，88.3%的时间；达尔文，所有时间均高于18摄氏度；在爱丽斯泉（Alice Springs），89.5%的时间。





而新州三位节能住宅业主的对比组则几乎没有低于18摄氏度的记录，只有不到5%的时间会低于18摄氏度。





报告还监测了出租屋的湿度，这是霉菌是否会滋生的关键因素。报告指出，最健康的相对湿度范围是40%到60%，超过70%会导致冷凝和发霉，尤其是在缺乏足够通风的情况下。





参与调查的新州出租房产的平均相对湿度约为70%。维州、南澳州、西澳州、塔州和昆州的出租屋的相对湿度均在65%以上，但低于70%。首都领地的平均相对湿度略低于60%，达尔文和爱丽斯泉的平均相对湿度分别为53%和42%。



“在咳嗽和气喘中醒来”

该报告呼吁澳大利亚政府引入出租物业的最低能效标准，更好地保护租户。





倡导组织Better Renters负责人乔尔·迪格纳姆（Joel Dignam）说：“租房者反映，他们生病的频率更高，老在担心能源成本，还要无休止地应对霉菌和潮湿。”





但对许多人来说，这并不是说是否要在寒冷的住所和昂贵的账单之间做选择，因为事实上是他们最终都面临这两种情况。





报告称：“在这项研究中，许多家庭的居住情况都不符合标准，即使人们选择使用昂贵、低效的取暖器，仍然无法取暖。”





他们也没有能力对防风、隔热和能源系统进行改变。





一名研究参与者表示，他们卧室的温度降到了12摄氏度，而且太冷了，以至于他们“整晚在呼吸冷空气，咳嗽、气喘、喉咙痛”。





“在浴室和任何睡过的卧室里，霉菌滋生。我发现它是从潮湿的墙上长出来的，我不得不扔掉物品。”



艾玛·贝克（Emma Baker）教授是阿德莱德大学澳大利亚住房研究中心负责人。她说，澳大利亚总是考虑在热的情况下的住宅，甚至十年前也是如此，“没有人在谈论寒冷的住房。”





“人们只是认为，我们所有的问题都发生在热浪中，”贝克教授说。





“我们建造的房子总是考虑防热情况。你会经常看到廊道，还有一些比较小的窗户，在夏天用来防热。”





“这在很大程度上也是建立在电力真的很便宜的假设上。”





她说，虽然Better Renting研究的样本量很小，但这个问题并不是孤立的。





贝克教授领导了一项2020年的研究，收集了1.5万个出租家庭的住房条件数据。她说，大约四分之一的家庭报告说冬天很冷。



SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE 澳大利亚将获首款可同时对抗原始毒株及奥密克戎变异病毒的新冠疫苗

LISTEN TO 前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）曾额外秘密担任5个部长职位，您怎么看？ SBS Chinese 17/08/2022 29:52 Play

LISTEN TO 澳大利亚正面临着严重的教师短缺问题。新南威尔士州教育部今年5月的数据显示，公共教育系统中出现了1148个教师职业的空缺。而在第二学期开学的前三天，新州仍有1250个岗位没有找到合适的教师。 SBS Chinese 17/08/2022 10:59 Play