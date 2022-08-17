澳大利亚租户冬季面临困境 与疾病、霉菌和寒冷“作战”

萨姆（Sam, 化名）一直都在租房。对她来说，在冬天和夏天，应对寒冷和炎热都是一场艰苦的战斗。
在此前租过的房子中。她感觉都差不多。但是她现在租住悉尼大都会区一幢旧砖公寓楼的单元，情况大不一样。她说：“这个冬天非常冷。”
她说，她觉得自己的公寓“缺少很多东西”，特别是在保暖方面。
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事实上，萨姆知道房顶没有隔热层，这是她最近在天花板坍塌时发现的。
不仅仅是夏天，如今冬天对她来说，也比较难熬。她的客厅里只有一台逆循环空调，必须运行“相当一段时间”才能让家里各处暖和起来。
萨姆说，她试图采取一种节能方法来保暖。她自己花钱，安装了保暖窗帘，希望能保持室内热量。为了保暖，她还穿多了几件衣服。
但她说，在今年较冷的几个月里，靠此保暖“几乎是不可能的”。
“在夏季，当我们不使用电器时，我们会尽量关掉电源和电器。但是今年冬天不得不长时间运行取暖的设备，”她说。
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租户在冬天瑟瑟发抖
萨姆并不是唯一有这种经历的人。倡导组织Better Renting的一份新报告跟踪了70多套出租屋在6月和7月的温度，发现出租屋室内温度通常低于安全水平。
它指出，世界卫生组织提出，安全且平衡的室内温度最低为18摄氏度，以保护在寒冷季节中普通人群的健康。
对于所跟踪的出租屋室内温度低于18摄氏度的情况，这份报告披露的情况如下：新州，85.1%的时间；维州， 80.2%的时间；南澳州，79.2%的时间；西澳州，56.5%的时间；塔州，91%的时间；昆州；28.6%的时间；首都领地，88.3%的时间；达尔文，所有时间均高于18摄氏度；在爱丽斯泉（Alice Springs），89.5%的时间。
而新州三位节能住宅业主的对比组则几乎没有低于18摄氏度的记录，只有不到5%的时间会低于18摄氏度。
报告还监测了出租屋的湿度，这是霉菌是否会滋生的关键因素。报告指出，最健康的相对湿度范围是40%到60%，超过70%会导致冷凝和发霉，尤其是在缺乏足够通风的情况下。
参与调查的新州出租房产的平均相对湿度约为70%。维州、南澳州、西澳州、塔州和昆州的出租屋的相对湿度均在65%以上，但低于70%。首都领地的平均相对湿度略低于60%，达尔文和爱丽斯泉的平均相对湿度分别为53%和42%。
新报告：澳大利亚现“租房危机”
“在咳嗽和气喘中醒来”
该报告呼吁澳大利亚政府引入出租物业的最低能效标准，更好地保护租户。
倡导组织Better Renters负责人乔尔·迪格纳姆（Joel Dignam）说：“租房者反映，他们生病的频率更高，老在担心能源成本，还要无休止地应对霉菌和潮湿。”
但对许多人来说，这并不是说是否要在寒冷的住所和昂贵的账单之间做选择，因为事实上是他们最终都面临这两种情况。
报告称：“在这项研究中，许多家庭的居住情况都不符合标准，即使人们选择使用昂贵、低效的取暖器，仍然无法取暖。”
他们也没有能力对防风、隔热和能源系统进行改变。
一名研究参与者表示，他们卧室的温度降到了12摄氏度，而且太冷了，以至于他们“整晚在呼吸冷空气，咳嗽、气喘、喉咙痛”。
“在浴室和任何睡过的卧室里，霉菌滋生。我发现它是从潮湿的墙上长出来的，我不得不扔掉物品。”
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艾玛·贝克（Emma Baker）教授是阿德莱德大学澳大利亚住房研究中心负责人。她说，澳大利亚总是考虑在热的情况下的住宅，甚至十年前也是如此，“没有人在谈论寒冷的住房。”
“人们只是认为，我们所有的问题都发生在热浪中，”贝克教授说。
“我们建造的房子总是考虑防热情况。你会经常看到廊道，还有一些比较小的窗户，在夏天用来防热。”
“这在很大程度上也是建立在电力真的很便宜的假设上。”
她说，虽然Better Renting研究的样本量很小，但这个问题并不是孤立的。
贝克教授领导了一项2020年的研究，收集了1.5万个出租家庭的住房条件数据。她说，大约四分之一的家庭报告说冬天很冷。
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