你的RAT检测盒有效吗？如何知道你的快速抗原检测能否检测奥密克戎

国际研究发现，快速抗原检测（RATs）侦测新冠病毒奥密克戎毒株（Omicron）的能力较弱，尤其是病毒较低时。

Whether RATs can adequately detect Omicron has been raised by authorities and researchers in various countries

Whether RATs can adequately detect Omicron has been raised by authorities and researchers in various countries. Credit: Getty / NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

你的家人有人确诊新冠，作为密切接触者的你开始出现新冠症状，但你的快速抗原检测试剂盒（RAT）告诉你你是阴性。这时你会多信任这个结果呢？

RAT检测结果和你预想的不同可能有很多因素，其中一个是现有的RAT是否能有效检测新冠病毒的奥密克戎（Omicron）变种。

我们知道，新冠病毒在过去几年间已多次变异。所以多国卫生部门及研究人员正在研究RAT是否还能侦测到近期的变种病毒。

好消息是，根据现有的有限数据，所有通过了独立测试并获批在澳大利亚供家庭使用的RAT目前来看都可以检测到奥密克戎变种病毒。但坏消息是，并非所有的RAT都通过了独立测试，而你使用的RAT可能就是其中之一。

为什么变异会影响RAT？


RAT通过检测特定的病毒蛋白来发现是否存在新冠病毒感染。所以如果变异后的病毒开始生产不同的病毒蛋白，那么这就将影响RAT的可靠性。

多个国家的卫生部门和研究人员都开始关注RAT是否还能有效地检测奥密克戎变种，这些国家包括
荷兰
比利时
智利
以及澳大利亚。

一个
来自澳大利亚的研究
测试了六个不同RAT对德尔塔（Delta）和奥密克戎亚变种BA.4、BA.5和BA.2.75的检测能力。研究者们发现，在病毒含量较高时，大多RAT的表现同样好，只有一种RAT的总体敏感度不满足最低要求。

然而，
一些国际上的研究
发现现有的RAT侦测到奥密克戎变种病毒的能力较差，尤其当病毒含量较低的时候。

澳大利亚的情况如何？


澳大利亚药监局（TGA）最初依靠生产商提供的
测试数据
来判断RAT是否满足世界卫生组织对检测敏感度的要求。

随着新变种的出现，药监局要求生产商提供更新的数据，以判断RAT是否仍然满足世界卫生组织标准。

药监局还对RAT进行了
独立第三方测试
来确认它们对更新变种的检测能力。

这些测试检测了RAT对原始毒株、德尔塔变种和奥密克戎变种的检测能力。药监局没有公布这些测试使用了哪些奥密克戎亚变种。

随着药监局完成这些测试，药监局在一个
供公众查看的表格
中公布了有关数据。更多数据也将被加入。

这个表格能告诉我们什么？


你可以在这个表格中查找你使用的RAT的品牌、生产商和批次。查找时你应该找那些标有“自检（self-tests）”的项目。

这个表格中最重要的是那些告诉我们某个RAT是否通过了独立测试的几列。你可以通过查看有无对号来知道某个RAT是否能检测原始毒株、德尔塔和奥密克戎变种，以及它是否通过了质量检测。如果出现了叉号，则意味着这个RAT没有通过这个项目的检测。

表上找不到你用的RAT？

如果一个RAT产品有两个版本——一种用于家中自测，另一种用于医疗机构检测（point-of-care test，表中以POCT标记）——那么只有一种会被测试。

若是这种情况，在表上寻找“†”标记。它意味着测试过的版本的结果可以用于判断另一个版本的有效性。记得找有对应注册号（registration number）的版本。

最后一栏显示生产商提供了什么类型的数据。一些生产商已经测试过其RAT对奥密克戎BA.4和BA.5亚变种的有效性。

这个表格不能告诉我们什么？


仅仅是没有对号或叉号，并不意味着你的RAT无法检测到奥密克戎。这可能意味着对那款RAT的独立检测尚未完成或者还没有反映到这个表格上。所以不需要急着下判断。

这个表格也不能告诉我们对这些RAT进行的测试是针对哪种奥密克戎亚变种的，尽管部分厂家有提供临床测试数据。

这份表格最近一次更新是在10月。鉴于从那时候到现在
感染亚变种的病例数增加了许多
，我们并不知道亚变种类型是否会影响到RAT的可靠度，也不知道这些测试有没有在近期再次被进行。

看过表格了，然后呢？


如果你用的RAT有那些对钩，尤其是奥密克戎的对钩，那就是说它有着合格的敏感度。如果你要购买RAT，你可以着重检查你要买的牌子是否对奥密克戎变种敏感度合格。

如果你的RAT已经放了好几个月，在使用前请检查一下它的保质期。此外，想一想它是否在这期间被储藏在合适的温度下（内含的说明书会写明保存条件）。

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Published 12 December 2022 at 3:29pm
By Thea van de Mortel
Source: The Conversation