你的RAT检测盒有效吗？如何知道你的快速抗原检测能否检测奥密克戎

你的家人有人确诊新冠，作为密切接触者的你开始出现新冠症状，但你的快速抗原检测试剂盒（RAT）告诉你你是阴性。这时你会多信任这个结果呢？





RAT检测结果和你预想的不同可能有很多因素，其中一个是现有的RAT是否能有效检测新冠病毒的奥密克戎（Omicron）变种。





我们知道，新冠病毒在过去几年间已多次变异。所以多国卫生部门及研究人员正在研究RAT是否还能侦测到近期的变种病毒。





好消息是，根据现有的有限数据，所有通过了独立测试并获批在澳大利亚供家庭使用的RAT目前来看都可以检测到奥密克戎变种病毒。但坏消息是，并非所有的RAT都通过了独立测试，而你使用的RAT可能就是其中之一。



为什么变异会影响RAT？





RAT通过检测特定的病毒蛋白来发现是否存在新冠病毒感染。所以如果变异后的病毒开始生产不同的病毒蛋白，那么这就将影响RAT的可靠性。





一个 来自澳大利亚的研究 测试了六个不同RAT对德尔塔（Delta）和奥密克戎亚变种BA.4、BA.5和BA.2.75的检测能力。研究者们发现，在病毒含量较高时，大多RAT的表现同样好，只有一种RAT的总体敏感度不满足最低要求。





澳大利亚的情况如何？





随着新变种的出现，药监局要求生产商提供更新的数据，以判断RAT是否仍然满足世界卫生组织标准。





药监局还对RAT进行了 独立第三方测试 来确认它们对更新变种的检测能力。





这些测试检测了RAT对原始毒株、德尔塔变种和奥密克戎变种的检测能力。药监局没有公布这些测试使用了哪些奥密克戎亚变种。





这个表格能告诉我们什么？





你可以在这个表格中查找你使用的RAT的品牌、生产商和批次。查找时你应该找那些标有“自检（self-tests）”的项目。





这个表格中最重要的是那些告诉我们某个RAT是否通过了独立测试的几列。你可以通过查看有无对号来知道某个RAT是否能检测原始毒株、德尔塔和奥密克戎变种，以及它是否通过了质量检测。如果出现了叉号，则意味着这个RAT没有通过这个项目的检测。





表上找不到你用的RAT？





如果一个RAT产品有两个版本——一种用于家中自测，另一种用于医疗机构检测（point-of-care test，表中以POCT标记）——那么只有一种会被测试。





若是这种情况，在表上寻找“†”标记。它意味着测试过的版本的结果可以用于判断另一个版本的有效性。记得找有对应注册号（registration number）的版本。





最后一栏显示生产商提供了什么类型的数据。一些生产商已经测试过其RAT对奥密克戎BA.4和BA.5亚变种的有效性。



这个表格不能告诉我们什么？





仅仅是没有对号或叉号，并不意味着你的RAT无法检测到奥密克戎。这可能意味着对那款RAT的独立检测尚未完成或者还没有反映到这个表格上。所以不需要急着下判断。





这个表格也不能告诉我们对这些RAT进行的测试是针对哪种奥密克戎亚变种的，尽管部分厂家有提供临床测试数据。





看过表格了，然后呢？





如果你用的RAT有那些对钩，尤其是奥密克戎的对钩，那就是说它有着合格的敏感度。如果你要购买RAT，你可以着重检查你要买的牌子是否对奥密克戎变种敏感度合格。





如果你的RAT已经放了好几个月，在使用前请检查一下它的保质期。此外，想一想它是否在这期间被储藏在合适的温度下（内含的说明书会写明保存条件）。



