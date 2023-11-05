“建立信任需要时间”：新研究发现难民不太可能报告健康问题

要点： 一份报告对难民和人道主义入境者的健康状况和服务使用模式进行了调查研究，这是首份此类报告；

与其他澳大利亚人相比，难民对患哮喘和癌症进行报告的可能性要低60%；

难民和人道主义入境者的意外溺水死亡人数也高于一般人口。

一份新报告显示，与一般人口相比，难民和人道主义移民的健康状况存在着显著差异。





澳大利亚卫生和福利研究所开展的首份此类报告分析了2000年至2020年期间有关医疗服务使用、配药、自我报告、长期健康状况和死亡原因的普查数据。





结果发现，难民对患有哮喘和癌症进行报告的可能性比其他澳大利亚人口低60%，对患有慢性肺病和心理健康问题进行报告的可能性低50%。



The report found refugees were less likely to report asthma and chronic lung conditions than the general population in Australia. Source: Getty / Kadek Bonit Permadi

溺水死亡的风险

这份报告发现，相较而言，难民死于溺水的可能性也更大。





澳大利亚卫生与福利研究所的凡妮莎·德索萨（Vanessa D'Souza）说，这些数据表明，这些社区可能需要更有针对性的水上安全措施。





她说：“难民和人道主义移民的意外溺水死亡人数是其他人群的2.4倍。”





“移民在澳大利亚溺水的风险更高，这可能与水上安全和水上环境知识不足以及缺乏教授游泳和水安全的学校有关。”





德索萨说，难民在抵达澳大利亚之前的经历可能会对他们的健康状况产生重大影响。





女性健康多元文化中心的执行主任阿黛尔·默多洛（Adele Murdolo）说，虽然之前的经历是一个重要因素，特别是对于来自医疗系统陷入危机的国家的难民，澳大利亚需要做更多工作来改善他们获得服务和建议的途径。





“主要问题实际上也存在于澳大利亚的卫生系统中。”



Refugees are less likely to report certain conditions than the rest of the population of Australia. Source: Getty / Capuski/ 默多洛说：“我们的卫生系统非常复杂，但我们没有相应的非常成熟的项目来支持人们了解卫生系统，而且建立信任也需要很多时间。”





“当社会存在种族主义时，人们对自己在澳大利亚的归属感会产生质疑，所有这些都会影响一个人对卫生系统或福利系统的信任。”



获取服务的障碍

该报告发现，人道主义移民获取抗抑郁处方和参与全科医生心理健康管理计划的比例要低得多，尽管在这些方面，女性难民的比例要高于男性难民。





默多洛说，来自难民背景的女性面临独有的不利情况。





“一位养育几个孩子的难民妈妈，当她无法找到幼托中心去照看孩子时，她很难获取卫生系统的服务。在澳大利亚，要找到口译人员仍然很困难，我们听说过有问诊不得不推迟的情况。”





她说：“一个人预约了全科医生，但口译人员没空参加，她又预约了同样的问诊服务，但还是无法找到口译人员。因此，她实际上不得不向全科医生预约三次，才能请到口译人员。”





本·哈里斯-罗萨斯博士（Ben Harris-Roxas）是新南威尔士大学的高级讲师，他希望看到医疗服务提供者和患者之间能有更有效的沟通。





他表示，尽管已经有关于对早期癌症的认识和心理健康问题的强大公共卫生信息，但州和联邦政府可以采取更多措施，确保健康建议传达给所有澳大利亚人。



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哈里斯-罗萨斯说：“在传达信息方面确实存在差距，但在针对难民、人道主义入境者和其他新移民的需求方面也存在差距，这种差距在与这种预防保健领域有关的问题上表现得最为明显。”





他说，新州推出的预约提醒卡翻译工具等举措就是可以提高患者理解和体验的例子。





“当人们去看全科医生或门诊时，他们需要被告知下一次预约的时间，这一有效而又很简单的工具可以解释相关服务是什么、下次预约是何时以及如何获得服务。”



到全科医生处问诊

并非所有的调查结果都是负面的。该研究还发现，与一般人群相比，难民更有可能对患糖尿病、肾病、中风和脑退化症进行报告。





该报告还发现，难民与全科医生的接触程度很高。2021年，大约90%的难民都有到全科医生处问诊，几乎所有的疗程都是全额报销的。





哈里斯-罗萨斯说，在面对可以全额报销的全科医生短缺情况下，帮助难民能够继续获得这些服务至关重要，这能够帮助他们改善健康状况。



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应对医疗保健系统的挑战

多元文化健康倡导者表示，这一复杂的情况表明，迫切需要解决难民在医疗保健系统中面临的困难。





澳大利亚卫生与福利研究所的德索萨说，对有关健康问题进行报告的可能性相较较低，可能有文化方面的考虑，特别是与心理健康有关的问题。





她说，谈论心理健康问题可能会有犹豫或耻辱感，对于难民和人道主义入境者来说，获得相关的服务可能会变得困难。





这份报告中的数据汇编是澳大利亚卫生与福利研究所的难民和人道移民保健项目的初期阶段。





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