日本在争议中为前首相安倍晋三举行国葬

在鲜花、祈祷和19响礼炮声中，日本为前总理安倍晋三举行55年来首次国葬仪式，向被杀的前总理表示敬意——这个仪式本身与他生前的经历一样充满了争议。





仪式于当地时间周二下午2点开始，伴随着军乐队的音乐和仪仗队的礼炮声，安倍的骨灰由他的遗孀昭惠抬入位于东京市中心的日本武道馆。





安倍在7月8日的竞选集会上被杀，揭露了大量关于他曾经领导的执政党自由民主党（LDP）的立法者与统一教（Unification Church）之间关系。批评者认为统一教是邪教，这一说法引发了对现任总理岸田文雄的攻击。



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岸田的支持率因这一争议而降至历史最低。他已经就此进行道歉，并誓要与教会切断联系。





但是，反对以国葬来纪念安倍的声音一直存在，这是自1967年以来的首次国葬活动，在普通公民正在承受经济压力的时期，国家将为国葬承担1150万美元（约合1770万澳元）的经济支出。





在东京市中心的一处，抗议者挥舞着标语，在吉他的伴奏下高呼“不要国葬”。





但数千名送葬者从清晨开始就涌向葬礼现场，迫使组织者提前半小时开放大厅。电视上显示，在几个小时内，约有一万人在安倍的照片前献上鲜花并鞠躬默祷，还有更多的人排着三小时的长队等候。





在作为音乐会场的武道馆内，安倍的大幅画像上挂着黑色丝带，在一排绿色、白色和黄色的鲜花上。附近有一面照片墙，展示他与七国集团领导人一起漫步，与孩子们手拉手，参观灾区。



Akie Abe, wife of Japan's former prime minister Shinzo Abe, carries her husband's urn, as she leaves his state funeral on 27 September, 2022 at the Budokan in Tokyo, Japan. Source: Getty / Pool 在默哀之后，进行了安倍的政治生活回顾。包括岸田和岸田的前任首相菅义伟在内的执政党主要人物发表了讲话。





作为日本任期最长的首相，安倍晋三是一个分裂的人物，他被丑闻缠身。





同时安倍晋三是个不折不扣的民族主义者，他推动日本采取了强硬的防卫姿态。现在许多人认为，在国际社会对中国的忧虑日渐增长的情况下，安倍晋三有先见之明，但也有人批评他过于鹰派。



约有4300人参加安倍的国葬仪式，以及至少48名现任或前任政府人物，包括澳洲总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）、美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）和印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）。





日本部署了约2万名警察，关闭了附近的道路，甚至关闭了一些学校，以试图避免再次出现导致安倍被射杀的类似安全失误，警方称射杀安倍的嫌疑人指责统一教使其家庭陷入贫困。





岸田解释说，举行国葬的决定是为了纪念安倍的成就，同时也是为了维护民主，但这一决定在普通日本人中仍然存在分歧。





在朝日电视台最近的一项民意调查中，只有30%的受访者同意举办葬礼，而54%的人表示反对。



Protesters against the state funeral for Shinzo Abe confront police blocking the road to the venue in Tokyo. Source: Getty / NurPhoto 岸田还表示，举行国葬也是进行外交活动的一个契机，他在周一晚上和周二上午与领导人进行了会谈。





美国进步中心（Centre for American Progress）的高级研究员、前首相传记的作者托比亚斯·哈里斯（Tobias Harris）说，即使没有最近关于统一教问题的披露，也很难想象在任何情况下，大多数日本人会赞成以国葬的方式来纪念安倍。





哈里斯说：“他是一个基本上受欢迎，同时又存在争议的人。他认为最的责任在于推翻一个长期的共识或一套共识”，即关于如何管理日本。





哈里斯说，许多日本人“依附于他想要推翻的战后政权”。





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