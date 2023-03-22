SBS最新系列纪录片《The Swap（交换）》：一场大胆的学校实验

当来自迥异文化、信仰和背景的12名学生和他们的家人交换各自的世界，会发生什么？首次登上电视的开创性系列节目，三集纪录片《The Swap（中文暂译：交换）》为您讲述。





交换学校能否消除阶层隔离，在多元文化社区间培养包容、尊重和理解？作为一项开创性的社会实验，《交换》中的文化碰撞，是否会引发争议？





《交换》背后的设计师是布里斯班伊斯兰学院首席执行官Ali Kadri。参加节目的则是六个穆斯林家庭、四个天主教家庭和两个无神论家庭。在一个学期的时间内，12名学生互相交换家人、社区和学校，经历焦虑、兴奋和好奇等过山车般的情感波折。而Kadri将一路陪伴。







对每个参与者来说，《交换》是他们第一次亲密接触以完全不同视角看待这个世界的人。这将是跨入未知的一大步，结果或令人震惊，或令人捧腹，或辛酸，或动人。这将是一场令人眼界大开的探索，让我们看到人与人之间的了解有多么匮乏，而我们是多么不同，又多么相似。





“这项实验的目的是承认我们各不相同，我们以此为豪，而又相互尊重对方的不同，”Kadri说，“但如果我们不走出我们的舒适圈，和我们周围那些和我们不同的人接触，这是无法办到的。如果这项实验失败，我可能就失业了！但这个经历有可能完全改变一个人的生命，所以我愿意承受这个风险。而如果它是成功的，我希望我们的全国课程可以从中获得灵感，也希望全国学校能考虑类似的项目。”





出生于印度的Kadri于2003年前来澳大利亚学习。在教育和科技领域打拼过后，他于2020年成为布里斯班伊斯兰学院的首席执行官。





Ali Kadri in 'The Swap'



“《交换》有激发理解和为所有参与者家庭创造积极改变的潜力，以及所有跟随他们旅程的澳大利亚人，我们对此激动不已”SBS纪录片部门高级组稿编辑Bernadine Lim说，“我们被给予了极高的自由度，来拍摄这个大胆的社区计划。我们希望参与者的故事和经历能鼓励讨论、启迪和开导观众。这是当代澳大利亚的独特故事。”





《交换》于3月8日晚上8点30分登陆SBS On Demand平台。每集均有简体中文、繁体中文、越南语、韩语、阿拉伯语字幕及语音内容描述。



