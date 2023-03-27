逾半移民工人曾遭工资盗窃 或因工党拟议法案享与澳洲公民同等保护

要点： 工党正在提出一项法案，以明确临时移民工人的权利；

这是在一项审查发现《公平工作法》是否适用于该群体的问题上存在“一定程度的混乱”之后提出的；

最近的一项调查发现，许多移民工人曾遭遇过工资盗窃。

工党将在法律中明确对临时移民工人（TMWs）的保护，并警告说，这个被高度剥削的群体往往不知道他们在工作中的权利。





一项为期三年的审查警告说，在《公平工作法》是否适用于临时移民工人的问题上存在“一定程度的混乱”。为此，联邦政府将提出一项法案，明确他们有权获得与澳大利亚公民相同的工作者权益保护。





临时移民工人群体曾多次讲述被剥削的故事，许多人担心说出来或寻求赔偿可能会失去工作，甚至是他们的签证。



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工作场所关系部长托尼·伯克（Tony Burke）警告说，他们往往对自己的工作权利知之甚少，而且往往害怕为自己的工资和工作条件寻求帮助。





伯克将即将到来的变化描述为打击剥削移民工人行为的“重要一步”。





他说：“很多时候，（他们的）脆弱性被无良的雇主所利用。”





“（但）由于这一变化，临时移民工人将毫无疑问地拥有与其他澳大利亚人相同的权利和保护。”





工党已承诺实施2019年初发布的对临时移民工人群体的三年审查中的所有22项建议。该审查警告说，在《公平工作法》适用于谁这一方面存在“一定程度的混乱”。





审查发现，澳大利亚的工作场所有时强化了对移民工人权利的“常见误解”。





审查中说：“最普遍的误解是，澳大利亚工作场所的法律和条件未涵盖移民工人。因此，许多移民工人没有从公平工作调查专员署（FWO）等官方渠道寻求信息。”



Labor will move to clarify protections for temporary migrant workers in law, warning the highly-exploited group is often unaware of their rights at work. Source: Flickr 伯克说，政府致力于建立一个 “更公平、更公正”的制度。





他说：“临时移民工人为我们的经济和社会做出了重要贡献，他们有权享受与澳大利亚公民和永久居民相同的工作场所权利和保护。”





移民工人中心（Migrant Workers Centre）本月发布的一项调查发现，澳大利亚58%的移民工人经历过工资盗窃，只有超过四分之一的人能够追回他们被克扣的钱。调查发现，工资盗窃行为通常通过现金支付、不支付加班费和非法试工等方式进行。





调查还显示，有一半的移民工人认为在工作中感到不安全，遭受辱骂、歧视或欺凌。



