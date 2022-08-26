佩洛西访台引中国“剑拔弩张” 在澳台湾人社区无奈接受

在中国军队于8月初向台湾周边水域发射导弹以及国际媒体关注战争的可能性之后，许多在澳台湾人士坚定地认为“生活必须继续下去”。





虽然台湾海峡紧张局势的升级令人担忧，但悉尼居民童致元（Austin Tuon）说，这对台湾来说并不新鲜。





童致元是澳大利亚台湾同乡会（ATFA）的前任主席。他说：“我认为我们肯定会担心......这一次，是的，对我们所有人来说都很担心，但台湾人非常有韧性，他们知道生活还要继续。”





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“这是他们不愿恐慌的事情，他们仍然需要继续他们的生计，并从根本上充分利用这种情况，打出他们手中的牌。”





“我很赞赏台湾人民如此坚韧不拔。”





北京上一次在台湾附近发射实弹是在二十多年前，即1996年，在当时台湾首次举行总统直选之后。





8月4日，在美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾的第二天，中国部署了100多架飞机，作为其在台湾海峡有史以来最大规模演习的一部分。





她不顾北京的抗议，进行了这次访问，以表明“美国与台湾站在一起”，以示对台湾的支持，她称之为“一个特殊的地方”，是全世界“最自由”的民主国家之一。





中国官媒CCTV报道称，战斗机和轰炸机以及10多艘军舰被启动。



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中国认为台湾是其领土的一部分，并威胁要在必要时用武力统治台湾。台湾则说自己是民主国家，从未被中国共产党统治过。





童致元还记得1996年的那次“恐慌”，或被称为第三次台海危机。





他说：“这不是什么新鲜事。但这一次......它在某种程度上更具侵略性，规模也更大。”





虽然中国和台湾之间的关系近年来日趋恶化，但另一位在澳台湾人黃教庭（Peter Huang）说，此次“感觉更加紧张”，目前的局势颇为“危险”。





他说：“我可能是澳大利亚（台湾人中）记得1996年导弹危机的最年轻的一代。”



Austin Tuon says the risk of mishaps during military drills in the Taiwan Strait is always a concern. Source: Supplied / Profundum Photography “在过去的三十年里，我从来没有经历过如此，你知道的，对台湾问题的关注，但从2018年开始......台湾一直在上新闻，无论是在澳大利亚，还是在西方世界的其他地方。”





“如果佩洛西想访问台湾......这确实是我们的事。任何人都不应该对此有发言权......而来自中国的军事威胁和制裁，这是完全不可接受的。”



附带的损害风险

针对公众对中国8月4日发射的导弹是否经过台湾本岛上空的担忧，台湾国防部表示，这些导弹飞到了大气层外，没有任何威胁。





童致元说，他更关心的是导弹发射时的误伤。





他说：“正如你所看到的，很多导弹，它们被战略性地放置在贸易路线上......他们正在利用这一点作为一种威慑和武力展示，以阻止你的贸易路线，阻止你的航运，暂时封锁你的航运路线。”





“这当然是他们（中国）非常熟稔的一种策略，而且是他们相当擅长的事情。”



A People's Liberation Army member looks through binoculars during military exercises as Taiwan's frigate Lan Yang is seen at the rear on 5 August. Credit: Lin Jian/AP 童致元说，更令人担忧的是关于军事演习期间发生意外的可能。





“也许其中一枚导弹......会引发一些意想不到的事情，（而这）可能会使局势迅速升级。所以我认为这是大多数人所担心的。”





“你可以看到，当他们的几枚导弹进入日本水域时，甚至中国人（本来）也没有打算发生什么。”





日本防卫大臣岸信夫说，中国发射的五枚弹道导弹似乎在8月4日落入了日本的专属经济区，这是中国发起的军事演习的一部分。



台湾仍“足够安全”

颜杏芳（Aileen Yen）是ATFA的现任主席，她说，尽管紧张局势加剧，加之COVID-19隔离规定，但在澳台湾人仍然继续前去台湾旅行。





她说：“自从隔离规定减少后，我相信那是在6月、7月左右......很多人都回到了（台湾）探亲。”





“我们已经两年半没有见到他们（家人）了，包括我自己。如果不是因为我不能真的放下这里的一切，还要隔离，我是会回去的。”





“所以我认为这表明，尽管有军事演习，但台湾人社区认为台湾对他们来说足够安全，可以前去。”



台湾社区的不同声音

虽然许多在澳台湾人支持佩洛西女士的台北之行，但童致元承认，有“少数人”持反对意见。





“但你可以看到，可能从国际新闻和台湾媒体上，台湾内部有不同的声音......有少数人反对这次访问，仅仅是因为，你知道，他们觉得她在'搅局'。”





“在我的圈子里......我们都非常支持佩洛西的访问，因为如果（中国人）不想成为我们的朋友，我们必须有其他可以依赖的朋友。”





但童致元说，这个言论自由的例子是台湾蓬勃发展的民主的一部分。





“这就是民主和言论自由的真正价值，你被允许在公共场合表达你的意见，而不用担心被起诉。我欢迎不同的声音，这就是我们的民主制度的伟大之处。”





“而我认为台湾（民主）在过去五十年里真的，真的开花结果了，我们真的走上了另一条路。”





而黃教庭说，年长的在澳台湾人的观点与年轻一代不同。



Taiwanese-Australians campaigning for Taiwan to join the World Health Organisation. Source: Supplied / Profundum Photography “有很多支持台湾独立的人说，‘好吧，我们已经被中国威胁了三十多年，所以什么都没发生’.....所以他们（中国）不会做任何事情。”





“但还有另一半人——老一辈人——也有我刚才提到的恐惧，而年轻人，我认为他们中很多人不了解这其中的风险背景。”



Peter Huang. Source: Supplied / Profundum Photography

“我认为这不算新闻”

洛伊研究所的研究员徐元敬（Jennifer Hsu）说，澳大利亚媒体对最近中国与台湾紧张局势的报道主要集中在美中对抗上，而台湾则被夹在中间，“未能充分了解对台湾人如何反思这个问题”。





“是的，当然有军事演习......北京对佩洛西访问的反应一直集中在军事方面。但在台湾的台湾人也在继续他们的日常生活。”





她认为此次访台不算个故事。



US House Speaker Nancy Pelosi (left) met with Taiwan President Tsai Ing-wen. Source: AAP / AP “就在她到达之前，关于她是否要来的问题被炒得沸沸扬扬......我知道媒体想做一个故事......（媒体）总是追寻轰动效应。但我认为，对于两个民主国家来说，他们的领导人......交流思想是非常正常的。”





“至于这让台湾社区感觉如何？我认为这不算个新闻。”



接下来会发生什么？

徐元敬说，中国最近的军事演习，加上去年中国军机闯入台湾防空识别区，“确实改变了现状”，“北京正在不断地转移界限”。





“中国将台湾视为一个国内问题......展示实力、军事演习和导弹是为了向美国非常强烈地表明它正在侵犯内政。”



“你可以把它与1996年的导弹危机相提并论，但我认为同时......北京随后开展的导弹、演习活动——这确实改变了现状。”





“所以你看到更多进入台湾防空识别区的情况，所以这有点转移了界限，对吧，所以这是否使北京的军事飞越成为一种新常态，随着每次飞越台湾的防空识别区，这是否改变了现状？我想说是的。”





而对于澳大利亚的外交政策方针，徐元敬说，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和他的政府在处理澳中关系时表现出更大的克制。



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“阿尔巴尼斯政府对不改变（中国和台湾）的现状一直保持着相当严谨的立场。就澳大利亚与台湾的交往而言，它继续承认‘一个中国政策’，在这方面没有任何动作。”





而对童致元来说，信息很简单。





他说：“我们敦促中国政府停止这种鼓吹战争的心态，真正专注于该地区的和平与稳定。”





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