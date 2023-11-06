SBS全新纪录片《使命》：探寻西澳修道院离奇藏品失窃案

在澳大利亚，您希望在哪里看到无价的绘画作品呢？答案显然是博物馆和美术馆。





位于西澳州珀斯东北130公里处的新诺西亚修道院（New Norcia Monastery）可能并不是大多数人心目中的著名美术馆。不过，它却是马克·芬内尔（Marc Fennell）拍摄的最新艺术品盗窃纪录片《使命》（The Mission）的主题。





这部由三部分组成的系列片将镜头对准了发生在20世纪80年代的一起离奇盗窃案。当时，两名笨手笨脚的罪犯从这座西班牙本笃会修道院偷走了26幅欧洲绘画作品——其中一些画作的画框被砍断——警方是否能在这些艺术品被运往国外之前找到它们呢？



Marc Fennell at New Norcia. Credit: SBS 从表面上看，这像是对一宗艺术品抢劫案的重述，芬内尔带着这个故事去了珀斯、悉尼、伦敦和马尼拉。





但正如我们从他之前的纪录片《Framed》和由播客改编的纪录片《Stuff the British Stole》中了解到的那样，芬内尔擅长将一个有趣的故事拆解开来，展现其中的政治、权力和殖民化主题。



芬内尔为什么选择调查这起特殊的艺术品盗窃案呢？“我们制作的纪录片《Framed》广受好评。导演科林·格兰特（Corrin Grant）和我聊天时，有人提到了西澳的这起盗窃案，”芬内尔在谈到《使命》时解释道。





“灌木丛中有约数百万澳元的艺术品被盗。我们当时真的‘哇’了一声，因为故事的开头很诡异，而且越来越离奇。”





故事确实很诡异。为什么在西澳州的一个小镇上会有一座西班牙本笃会修道院？为什么会有无价的艺术品？





为什么这些艺术品要运往菲律宾？买家是谁？为什么罪犯们如此懵懂无知，更有《两杆大烟枪》而不是《十一罗汉》的味道？





芬内尔和团队拿到法庭文件后开始调查。“这听起来就像一个电影剧本！这就是重新创作的灵感来源。”





格兰特也是《使命》的导演之一，纪录片不仅采访了案件的调查人员、艺术策展人和艺术家，还使用了身着80年代服装的演员来重现犯罪现场、策划过程和逃跑过程。





这种创造性的选择让观众能够更好地理解所有不同角色之间的互动，而这是普通纪实剧无法做到的。



Ken Gregson, retired detective and former Western Australian Major Crimes Squad lead investigator, who led the wild cross-country search for the stolen paintings, is among those featured in the documentary. Credit: SBS 不过，再现每个细节都有其局限性。制作团队无法找到一辆金色的福特Falcon。这是一种炫目而张扬的高性能轿跑车，盗贼曾用它作为逃跑工具。





“你知道要找到一辆80年代的金色Falcon有多难吗？”芬内尔坐在一辆普通的灰色汽车副驾上向观众问道。“发挥你的想象力吧！”





从理论上讲，这个故事有一个相当令人满意的结局。但这部纪录片所讲述的不仅仅是抢劫的故事。





“修道院里通常会有由赞助人捐赠的艺术品。但在澳大利亚，修道院并不多，更令人震惊的是，修道院位于丛林之中。从珀斯驱车到这里要一小时，修道院在一个拐角处。它看起来与国内其他任何地方都不一样，就像走进了另一个时代。为什么会在这里？怎么会在这里？真的很奇怪。”





芬内尔进一步探究了这座修道院的历史，并讨论了将这里作为黑暗遗产的价值；如今，新诺西亚修道院提醒人们，美丽的地方也可能有不为人知的丑陋过去。



Noongar-Balladong woman Dallas Phillips is one of those who speak in the documentary about harrowing experiences at New Norcia. 芬内尔说：“我只是希望这些地方能更诚实一些。传统上，英国、美国和澳大利亚的修道院都是如此的彬彬有礼。现在，我的任务就是让事实浮出水面。这让人很不舒服。人们认为博物馆是被动的；他们（只是）保管人，但现在记者们开始提问了。不仅仅是我这个记者。”





芬内尔一直以来都是一名多重身份的记者；他主持播客、纪录片甚至问答节目，但他只是将自己描述为“职业好奇心”。





他说：“我从影评人做起，然后从那里开始。我做各种尝试，看看有哪些尝试能成功。我很幸运，大家都喜欢这些奇怪的东西。”





三集纪录片《使命》已于10月24日星期二晚8:30在SBS和 SBS On Demand首播。观众也可从10月24日起在SBS On Demand独家观看全部剧集。





《使命》配有阿拉伯语、简体中文、繁体中文、越南语和韩语字幕，您可以在SBS On Demand上免费观看。



在SBS On Demand观看更多芬内尔（Marc Fennell）制作的精彩内容：



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