狂欢节给了右京出柜的力量 今年他将和家人一起游行

要点： 今年在悉尼举行的狂欢节游行中将有两辆日本花车；

右京·福赛斯将和他的六名家庭成员一起游行；

他希望激励那些在性方面苦苦挣扎的年轻人。

悉尼男女同性恋狂欢节在右京·福赛斯的心中占有特殊的位置。





游行是南半球最大的LGBTQIA+活动，每年都接近他的生日。





此外，这位日裔澳大利亚人说，这是差不多八年前他有力量与家人和朋友袒露心声的原因。





“在狂欢节上，每个人都在自由表达自己的性取向。我意识到这没什么好羞耻的，” 右京告诉 SBS Japanese。



它给了我勇气出柜。即使没有成功，我也知道我在这里占有一席之地。 Ukyou Forsyth

右京是八个兄弟姐妹的第三个儿子，父亲是澳大利亚人，母亲是日本人，童年的大部分时间都在日本广岛度过。





尽管右京在十几岁的时候觉得 “与众不同”，但他无法向任何人透露，并继续否认自己的身份。





“在我出柜之前，我一直认为这是必须隐瞒的、不可言喻的事情。我下定决心要把这个秘密带到我的坟墓里，” 右京说。



早年的右京（右三）和他的家人。 Credit: Iori Forsyth 随着他的成长， Okama-talents 一词在日本媒体中变得越来越突出。





这个陈规定型的术语用来描述男性同性恋者，尤其是那些有女性气质或变装的人。它通常带有负面含义。





“我不像他们。我是一个喜欢男性的男性，但我不知道这意味着什么。”





“人们对同性恋的看法是负面的，但没有人告诉我，也没有人教育过我。”



我身边没有人能告诉我成为同性恋是可以的。 Ukyou Forsyth

虽然他之前曾参加过狂欢节，但今年是右京首次参加游行，包括他的母亲幸子（Sachiko）在内的其他六名家庭成员也将加入他的行列。





“曾经是必须隐藏的东西，但现在他们都在和我一起庆祝我的个性。异性恋者很少混在一起或参与其中，所以我很高兴，” 他说。





右京希望，通过游行，他能激发可能遇到类似困难的年轻一代的勇气。



右京的姐姐伊织（右）是右京第一个袒露自己性取向的人。 Credit: Ukyou Forsyth 他的母亲以前从未见过狂欢节游行，但很期待成为花车的一员。





幸子告诉SBS Japanese说：“我对LGBT（社区）还不太熟悉，但我期待着通过这次游行让一家人学到更多。”





回顾儿子的出现，这位八个孩子的母亲说，尽管在一起生活了19年，但她没有注意到右京的挣扎，这让她感到 “抱歉”。





她说：“我很担心自己是否曾经伤害过右京。” 她强调如今的生活与之前没有任何改变。





“孩子的幸福是父母最大的愿望，所以如果他快乐，我也会快乐。”



右京·福赛斯 Credit: Ukyou Forsyth 在日本非营利组织Coloriver Change Lab的协助下，许多来自日本的人将加入右京的花车行列，该组织是九州年度Rainbow Pride庆典的幕后组织。





该组织在去年看到另一个自称无性别的团体在日本狂欢节上首次亮相，为日本的婚姻平等而游行，此后，该组织联系了Forsyths。



日本仍然是七国集团中唯一不完全承认同性婚姻或伴侣关系的国家。





今年，Gender Free Japanese将与右京的花车一起再次游行，使参与的日本人总数超过100人。



Gender Free Japanese在去年的狂欢节上首次亮相。 Credit: Yusuke Oba Gender Free Japanese的山田彩香（Ayaka Yamada）告诉SBS Japanese说：“我们希望每年都能继续这样做，向全世界介绍日本的现状。”





她的搭档山田幸树（Koki Yamada）补充说，它为人们提供了学习和熟悉LGBTQIA+社区的机会。





对于创立该小组但不认同自己是LGBTQIA+的伊藤胜（Masaru Ito）来说，该小组是他向社区中的朋友表示支持的方式。





他说：“我希望在日本实现平等的婚姻，也希望给在身份上苦苦挣扎的日本年轻一代带来勇气。”



右京是日本LGBTQIA+ 社区的倡导者， 并将持续在YouTube分享他在家庭与生活中的经历。





他希望成为那些可能为自己的性生活而苦苦挣扎的人的 “ 光明灯塔” 和 “ 勇气之源”。





第45届狂欢节游行将于2 月25 日返回悉尼牛津街。





恰逢 WorldPride节， 此次游行将是有史以来规模最大的， 超过200 辆花车和12500 名游行者表达了他们的热情并倡导平等权利。





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